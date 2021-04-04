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جوتا وصلاح يقودان ليفربول لفوز كبير على أرسنال قبل مواجهة ريال مدريد

جوتا (يسار) وصلاح سجلا ثلاثية ليفربول (رويترز)
جوتا (يسار) وصلاح سجلا ثلاثية ليفربول (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202112:33 AM (مكة المكرمة)

استعاد ليفربول اتزانه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير 3-صفر على مضيفه أرسنال اليوم السبت في الجولة 30 من البريميرليغ، بفضل مهاجميه دييغو جوتا ومحمد صلاح.

ورفع الفوز الكبير معنويات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ولكن بنزول البديل البرتغالي جوتا تعززت الفاعلية الهجومية لليفربول في الشوط الثاني، وأسفر هذا عن 3 أهداف في غضون 18 دقيقة.

وسجل جوتا هدفين في الدقيقتين 64 و82، في حين سجل صلاح هدفا في الدقيقة 68.

ورفع صلاح رصيده إلى 18 هدفا لينفرد بصدارة الهدافين في البريميرليغ بفارق هدف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة ليقفز من المركز السابع إلى الخامس بفارق الأهداف أمام ويستهام، الذي يواجه وولفرهامبتون الاثنين في ختام منافسات هذه الجولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع حيث تلقت طموحات الفريق لحجز أحد المقاعد الأوروبية لطمة كبيرة بهذه الهزيمة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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