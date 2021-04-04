على طريقة رونالدو.. شاهد- هدف مذهل يحسم مبكرا لقب الأفضل في الدوري الإيطالي

سجل دانييلي فيردي لاعب نادي سبيتسيا الإيطالي هدفا مذهلا أمس السبت، وبات أبرز المرشحين للمنافسة على لقب أفضل هدف في الموسم الحالي.

واستقبل لاتسيو ضيفه سبيتسيا ضمن مباريات المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحسم المواجهة بنتيجة 2-1.

وقفز لاتسيو إلى المركز السادس برصيد 52 نقطة بفضل هدفي مانويل لاتزاري وفيليبي كايسيدو في الدقيقتين 56 و88.

غير أن الحدث الأبرز في المباراة كان الهدف المذهل الذي سجله دانييلي فيردي الذي دخل بديلا في الدقيقة 70.

وبعد 3 دقائق من دخوله أرضية الميدان سدد فيردي كرة خلفية مذهلة في شباك حارس نادي لاتسيو، خوسيه مانويل رينا.

يذكر أن نادي سبيتسيا يحتل المركز 16 في الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، على بعد 7 نقاط من مراكز الهبوط.

وأعاد فيردي بهدفه إلى الأذهان الهدف الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.