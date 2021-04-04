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عقد وراتب مدى الحياة.. خطة لابورتا لإبقاء ميسي في برشلونة

ميسي يتألق مع برشلونة هذا الموسم (غيتي)
ميسي يتألق مع برشلونة هذا الموسم (غيتي)
4/4/2021

ذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم صفقة عقد مدى الحياة لإقناع أسطورته ليونيل ميسي بالبقاء في نو كامب.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) الصيف القادم، ويمكنه الانتقال الحر لأي فريق يريده.

وقالت صحيفة "آس" (AS) أن الحفاظ على ميسي كعلامة تجارية لبرشلونة مدى الحياة كان هدفا للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية للنادي، ويمكن أن يحققه جوان لابورتا الذي فاز بالرئاسة.

وتربط الرئيس الجديد علاقات وطيدة بميسي أكدها ذهاب قائد البلوغرانا للإدلاء بصوته في الانتخابات، والعناق الحار بين الاثنين في حفل تنصيب لابورتا رئيسا للنادي.

وشهد الحفل الذي احتضنه ملعب كامب نو حضور العديد من أعضاء الفريق الأول، على رأسهم ميسي ومدرب الفريق رونالد كومان.

وأكد لابورتا في كلمته بالحفل أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، وقال "جئت لاتخاذ القرارات، وإقناع ليو بالاستمرار، وأستغل وجوده لأقول إننا سنبذل كل ما لدينا لكي يستمر.. إنك تعلم أنه لا يمكنك الرحيل يا ليو، وسنحاول إقناعك".

وتقوم فكرة عرض النادي على أن يوافق ميسي على تأجيل بعض المبالغ المالية في الوقت الحالي؛ بسبب الأزمة المالية، التي خلفتها جائحة كورونا، مقابل حصوله على عقد يضمن له الحصول على راتب من النادي مدى الحياة.

وتقول الصحيفة إنه بموجب هذا النوع من الصفقات، فإن الحالة الوحيدة التي لن يحصل فيها ميسي على راتب من برشلونة ستكون عندما يلعب لنادٍ آخر.

وأضافت أنه من المتوقع أن يحسم ميسي مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي الذي يتألق فيه مع الفريق الكتالوني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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