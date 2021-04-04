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بالفيديو: حول الكرة من ضربة مرمى لهدف بمرماه.. خطأ غريب للحارس إكرامي يهدي الفوز للرجاء

إكرامي يحول الكرة من خارج المرمى لهدف في مرماه (مواقع التواصل)
إكرامي يحول الكرة من خارج المرمى لهدف في مرماه (مواقع التواصل)
4/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202110:40 PM (مكة المكرمة)

ارتكب شريف إكرامي حارس بيراميدز خطأ فادحا، وسجل بطريق الخطأ في مرماه، ليخسر 2-صفر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى الرجاء دفعة كبيرة حيث يعاني مؤخرا من أزمة إدارية ومالية، لكنه حقق فوزه الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن منافسه بيراميدز وصيف بطل الموسم الماضي.

ورغم أن بيراميدز كان قريبا من التسجيل عن طريق رمضان صبحي عقب 10 دقائق من البداية، فإن الرجاء استغل خطأين متتاليين ليفوز.

وسدد عبد الإله مدكور لاعب الرجاء كرة ضعيفة، كانت في طريقها للخروج من المرمى، لكن إكرامي سقط أرضا وحاول الإمساك بها بيد أنها اصطدمت به ودخلت مرماه بغرابة في الدقيقة 15.

وبعد مرور 6 دقائق ارتكب علي جبر مدافع بيراميدز خطأ في تشتيت الكرة لتصل إلى القائد محسن متولي ليمرر إلى المهاجم بن مالانغو ويطلق تسديدة قوية من مدى قريب في شباك الحارس إكرامي.

وضغط بيراميدز في الشوط الثاني وأشرك العائد من الإصابة عبد الله السعيد وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير، رغم أن مالانغو وضع الكرة برأسه داخل الشباك قرب النهاية، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

ويأتي نكانا الزامبي ثالثا برصيد 3 نقاط عقب الفوز 1-صفر على نامونغو التنزاني متذيل الترتيب دون نقاط.

قمة تونسية

وحسم التعادل السلبي القمة التونسية بين النجم الساحلي وغريمه الصفاقسي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في ملعب رادس.

وحافظ الصفاقسي على موقعه في الصدارة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي وغراف السنغالي الذي فاز 2-صفر على ساليتاس ممثل بوركينا فاسو.

وفي وقت سابق اليوم، بقي وفاق سطيف الجزائري دون أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر 2-1 في ضيافة إنيمبا النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم سطيف بهدف مبكر بعد مرور 13 دقيقة حيث انفرد أحمد قندوسي بالمرمى ومرر إلى زميله منصف بقرار الذي سجل في الشباك الخالية.

لكن أوغستن أولاديبو أدرك التعادل للفريق النيجيري قبل الاستراحة بـ5 دقائق، ثم أحرز توسين أومويلي هدف الانتصار في الدقيقة 60.

وتقدم إنيمبا إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، مقابل نقطة وحيدة لسطيف متذيل الترتيب. وتضم هذه المجموعة أيضا أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وأهلي بنغازي الليبي.

المصدر : رويترز

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