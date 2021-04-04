"الفرصة متاحة لاستكمال دراسته".. الجماهير تسخر من وزارة التعليم المصرية بسبب صلاح

نفت وزارة التعليم العالي في مصر ما تردد مؤخرا من "شائعات" بفصل النجم المصري محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس السبت، أن لاعب ليفربول الإنجليزي ما زال مقيدا بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.

وبعد إصدارها البيان، تلقت وزارة التعليم كمّا هائلا من التعليقات الساخرة وإطلاق النكات من الجمهور المصري، وخاصة حديثها عن أن الفرصة ما زالت متاحة أمام صلاح لاستكمال تعليمه.

تنفي #وزارة_التعليم_العالي و #البحث_العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي #محمد_صلاح نجم فريق #ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته@MoSalah pic.twitter.com/B0oAhR9HVd — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) April 3, 2021

وقال أحد النشطاء على فيسبوك ساخرا "يريدون إيقاعك حتى تذهب للجيش، ويجعلونك تترك ليفربول وتلعب لنادي طلائع الجيش أو الإنتاج الحربي"، فيما علق آخر على بيان الوزارة "كلامكم كله مثير للضحك".

بدوره، قال أحد المغردين على موقع تويتر "في وسط الأحداث، شاهدت أكثر خبر عشوائي في الحياة، وهو أن وزاره التعليم تنفي فصل صلاح من المعهد العالي للدراسات، وأن لديه فرصة للإكمال في المعهد".

يذكر أنه تردد في الفترة الماضية بعض الأخبار التي تحدثت عن فصل صلاح من المعهد بعد احترافه خارج البلاد، عندما بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بازل السويسري في عام 2012.

في وسط اللي بيحصل شوفت اكتر خبر عشوائي في الحياه وهو ان وزاره التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطوره وان ليه فرصه يكمل في المعهد لسا — كريم. (@Karim_1907) April 3, 2021

وزارة التعليم العالى تنفي فصل محمد صلاح من المعهد العالى المتطور.

لافته طيبه منهم الحقيقه حرصا على مستقبله من الضياع👏👏👏 — HagagSaLman (@ByHagag) April 3, 2021