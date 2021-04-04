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"الفرصة متاحة لاستكمال دراسته".. الجماهير تسخر من وزارة التعليم المصرية بسبب صلاح

وزارة التعليم نفت فصل صلاح من المعهد العالي (مواقع التواصل)
وزارة التعليم نفت فصل صلاح من المعهد العالي (مواقع التواصل)
4/4/2021

نفت وزارة التعليم العالي في مصر ما تردد مؤخرا من "شائعات" بفصل النجم المصري محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس السبت، أن لاعب ليفربول الإنجليزي ما زال مقيدا بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.

وبعد إصدارها البيان، تلقت وزارة التعليم كمّا هائلا من التعليقات الساخرة وإطلاق النكات من الجمهور المصري، وخاصة حديثها عن أن الفرصة ما زالت متاحة أمام صلاح لاستكمال تعليمه.

وقال أحد النشطاء على فيسبوك ساخرا "يريدون إيقاعك حتى تذهب للجيش، ويجعلونك تترك ليفربول وتلعب لنادي طلائع الجيش أو الإنتاج الحربي"، فيما علق آخر على بيان الوزارة "كلامكم كله مثير للضحك".

بدوره، قال أحد المغردين على موقع تويتر "في وسط الأحداث، شاهدت أكثر خبر عشوائي في الحياة، وهو أن وزاره التعليم تنفي فصل صلاح من المعهد العالي للدراسات، وأن لديه فرصة للإكمال في المعهد".

يذكر أنه تردد في الفترة الماضية بعض الأخبار التي تحدثت عن فصل صلاح من المعهد بعد احترافه خارج البلاد، عندما بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بازل السويسري في عام 2012.

المصدر : وكالة سند

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