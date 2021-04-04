بالفيديو.. إنتر "على بعد خطوة" من لقب الدوري الإيطالي ويوفنتوس وميلان خارج المربع الذهبي

سيكون عيد الفصح هذا العام استثنائيا لفريق إنتر حيث يأتي بعد اليوم الذي اقترب فيه من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما، في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه ميلان ويوفنتوس وقد يحرمهما حتى من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومدد إنتر سلسلة انتصاراته إلى 9 مباريات بتغلبه على بولونيا أمس السبت، كما جاءت نتائج منافسيه في صالحه بعد تعادل غريميه ميلان ويوفنتوس مع سامبدوريا وتورينو على الترتيب.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة بفارق 8 نقاط عن ميلان ويستطيع تعزيز هذا التفوق إلى 11 نقطة إذا انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

📸 | PHOTOS Three vital points on our return to action ✅ Relive #BolognaInter through our match gallery 🖼️👉 https://t.co/78LGn9Wclc ⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/mjpRBgLWga — Inter (@Inter_en) April 3, 2021

وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية على يقين من إنهاء إنتر سيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر 9 أعوام وحصد لقبه الأول منذ 2010.

وجاء عنوان صحيفة كوريري ديلو سبورت "لن يلحقوا بك"، في حين وصفت صحيفة لاستامبا اللقب بأنه أصبح على "بعد خطوة واحدة".

سجل قياسي

وكما أشارت وسائل الإعلام فمن الصعب أن يلحق أي منافس بإنتر الذي انتصر في 9 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2007.

واحتاج فريق المدرب كونتي إلى الوصول إلى الجولة 22 لانتزاع صدارة البطولة من غريمه ميلان، ومنذ ذلك الحين زاد الفارق وأحرز الفريق 21 هدفا واهتزت شباكه 3 مرات فقط في انتصاراته التسعة.

فيورنتينا – ميلان

الجولة الـثامنة والعشرون من #الدوري_الإيطالي

النتيجة النهائية: 0 – 1

فوز رائع لميلان خارج أرضه: أحرز الأهداف إبراهيموفيتش و دياز و تشالهان أوغلو! .@ACFFiorentinaEN – @acmilanar#كالتشيو pic.twitter.com/OSuWFWN270 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 23, 2021

واستفاد إنتر من الفترة الإضافية للاستعداد في ظل مشاركة منافسيه في أوروبا بعد خروجه المخيب من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/كانون الأول.

وجاء رد كونتي متوقعا على أن إنتر بات هو من سيحدد هوية البطل.

وأبلغ محطة إنتر التلفزيونية "هناك 10 مباريات تساوي 30 نقطة، لذا لم ينته أي شيء بعد. قمنا بعمل جيد حتى الآن لكنه ما زال غير كاف".

المربع الذهبي

وتعززت آمال إنتر في اللقب بعد انهيار ميلان ويوفنتوس وهما من كانا الأقرب لمنافسته.

يوفنتوس – بينيفنتو الجولة الـثامنة والعشرون من #الدوري_الإيطالي

النتيجة النهائية: 0 – 1

ظهيرة رائعة لمشجعي بينيفينتو: انتزعوا الفوز بفضل غايش! @ juventusfcar @ bncalcio#كالتشيو pic.twitter.com/5SXDDsET6T — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 23, 2021

وقلب الفريقان تأخرهما أمس السبت ليتعادلا، واكتفى ميلان بفوزين في آخر 5 مباريات في الدوري، في حين حصد يوفنتوس نقطة واحدة من مواجهتي بنيفنتو وتورينو المهددين بالهبوط.

وبعد إهدار النقاط زادت الشكوك حول إمكانية إنهاء الفريقين الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال.

وجاءت انتصارات أتلانتا ونابولي ولاتسيو ليتقلص الفارق مع ميلان ثاني الترتيب، ويستطيع لاتسيو سادس الترتيب تقليص الفارق إلى 5 نقاط مع ميلان إذا انتصر في مباراته المؤجلة أمام تورينو.

وتغلب أتلانتا على أودينيزي ليجتاز يوفنتوس ويصبح في المركز الثالث وربما يخرج فريق المدرب أندريا بيرلو من المربع الذهبي إذا خسر أمام نابولي الأربعاء المقبل.

والفشل في التأهل لدوري الأبطال سيكون بمثابة كارثة ليوفنتوس الذي حصد آخر 9 ألقاب في الدوري الإيطالي، لكنه أمر يمكن حدوثه في موسم مثير يقترب من نهايته.