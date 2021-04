بالفيديو.. إنتر "على بعد خطوة" من لقب الدوري الإيطالي ويوفنتوس وميلان خارج المربع الذهبي

سيكون عيد الفصح هذا العام استثنائيا لفريق إنتر حيث يأتي بعد اليوم الذي اقترب فيه من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما، في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه ميلان ويوفنتوس وقد يحرمهما حتى من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومدد إنتر سلسلة انتصاراته إلى 9 مباريات بتغلبه على بولونيا أمس السبت، كما جاءت نتائج منافسيه في صالحه بعد تعادل غريميه ميلان ويوفنتوس مع سامبدوريا وتورينو على الترتيب.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة بفارق 8 نقاط عن ميلان ويستطيع تعزيز هذا التفوق إلى 11 نقطة إذا انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

— Inter (@Inter_en) April 3, 2021