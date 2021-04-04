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بالفيديو.. إنتر "على بعد خطوة" من لقب الدوري الإيطالي ويوفنتوس وميلان خارج المربع الذهبي

لاعبو إنتر يحتفلون بالفوز على بولونيا أمس الأحد (غيتي)
لاعبو إنتر يحتفلون بالفوز على بولونيا أمس الأحد (غيتي)
4/4/2021

سيكون عيد الفصح هذا العام استثنائيا لفريق إنتر حيث يأتي بعد اليوم الذي اقترب فيه من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما، في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه ميلان ويوفنتوس وقد يحرمهما حتى من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومدد إنتر سلسلة انتصاراته إلى 9 مباريات بتغلبه على بولونيا أمس السبت، كما جاءت نتائج منافسيه في صالحه بعد تعادل غريميه ميلان ويوفنتوس مع سامبدوريا وتورينو على الترتيب.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة بفارق 8 نقاط عن ميلان ويستطيع تعزيز هذا التفوق إلى 11 نقطة إذا انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية على يقين من إنهاء إنتر سيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر 9 أعوام وحصد لقبه الأول منذ 2010.

وجاء عنوان صحيفة كوريري ديلو سبورت "لن يلحقوا بك"، في حين وصفت صحيفة لاستامبا اللقب بأنه أصبح على "بعد خطوة واحدة".

سجل قياسي

وكما أشارت وسائل الإعلام فمن الصعب أن يلحق أي منافس بإنتر الذي انتصر في 9 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2007.

واحتاج فريق المدرب كونتي إلى الوصول إلى الجولة 22 لانتزاع صدارة البطولة من غريمه ميلان، ومنذ ذلك الحين زاد الفارق وأحرز الفريق 21 هدفا واهتزت شباكه 3 مرات فقط في انتصاراته التسعة.

واستفاد إنتر من الفترة الإضافية للاستعداد في ظل مشاركة منافسيه في أوروبا بعد خروجه المخيب من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/كانون الأول.

وجاء رد كونتي متوقعا على أن إنتر بات هو من سيحدد هوية البطل.

وأبلغ محطة إنتر التلفزيونية "هناك 10 مباريات تساوي 30 نقطة، لذا لم ينته أي شيء بعد. قمنا بعمل جيد حتى الآن لكنه ما زال غير كاف".

المربع الذهبي

وتعززت آمال إنتر في اللقب بعد انهيار ميلان ويوفنتوس وهما من كانا الأقرب لمنافسته.

وقلب الفريقان تأخرهما أمس السبت ليتعادلا، واكتفى ميلان بفوزين في آخر 5 مباريات في الدوري، في حين حصد يوفنتوس نقطة واحدة من مواجهتي بنيفنتو وتورينو المهددين بالهبوط.

وبعد إهدار النقاط زادت الشكوك حول إمكانية إنهاء الفريقين الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال.

وجاءت انتصارات أتلانتا ونابولي ولاتسيو ليتقلص الفارق مع ميلان ثاني الترتيب، ويستطيع لاتسيو سادس الترتيب تقليص الفارق إلى 5 نقاط مع ميلان إذا انتصر في مباراته المؤجلة أمام تورينو.

وتغلب أتلانتا على أودينيزي ليجتاز يوفنتوس ويصبح في المركز الثالث وربما يخرج فريق المدرب أندريا بيرلو من المربع الذهبي إذا خسر أمام نابولي الأربعاء المقبل.

والفشل في التأهل لدوري الأبطال سيكون بمثابة كارثة ليوفنتوس الذي حصد آخر 9 ألقاب في الدوري الإيطالي، لكنه أمر يمكن حدوثه في موسم مثير يقترب من نهايته.

المصدر : رويترز

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