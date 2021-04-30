بالفيديو.. مانشستر يونايتد يكتسح روما ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي وفياريال يهزم أرسنال

أحرز النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني هدفين وساهم في هدفين آخرين، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لاكتساح ضيفه روما الإيطالي 6-2 مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل ليونايتد في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض روما ويحرز هدفين حملا توقيع لورينزو بيليغريني وإدين دزيكو في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و34 على الترتيب.

وتألق كافاني ليسجل الهدفين الثاني والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 48 و64، قبل أن يضيف فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تسبب فيها المهاجم الأوروغواياني.

وأضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ماسون غرينوود مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86 من تمريرة رائعة من كافاني أيضا.

بتلك النتيجة، بات مانشستر يونايتد قريبا جدا من التأهل للمباراة النهائية، حيث يكفيه الخسارة بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس القادم.

في المقابل، أصبح يتعين على روما الفوز 4-صفر على الأقل من أجل الصعود إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.

هزيمة أرسنال

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، تغلب فياريال الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2-1، مساء الخميس.

وتقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريجيروس، قبل أن يضيف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 سجل أرسنال هدفه الوحيد من ضربة جزاء نفذها الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح.

وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدرب السابق لأرسنال وإشبيلية، قريبا من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على أرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادس من مايو/أيار المقبل في ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.