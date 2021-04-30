لعبوا مئات المباريات في مسيرتهم.. نجوم لم يحصلوا على بطاقة حمراء

قليلون جدا هم اللاعبون الذين اختتموا مسيراتهم في الملاعب، ولعبوا مئات المباريات، ولم يحصلوا على بطاقة حمراء واحدة.

فالنجوم العالميون كالأرجنتيين مارادونا وليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان حصلوا على بطاقة حمراء واحدة على الأقل أو أكثر في مسيرتهم.

غير أن هناك نجوما عدة لعبوا مئات المباريات بدون أن يجبروا الحكم على طردهم وأبرزهم: