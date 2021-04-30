البث الحي
كرة قدم

لعبوا مئات المباريات في مسيرتهم.. نجوم لم يحصلوا على بطاقة حمراء

نجوم لم يجبروا الحكام على طردهم (الأناضول)
نجوم لم يجبروا الحكام على طردهم (الأناضول)
30/4/2021

قليلون جدا هم اللاعبون الذين اختتموا مسيراتهم في الملاعب، ولعبوا مئات المباريات، ولم يحصلوا على بطاقة حمراء واحدة.

فالنجوم العالميون كالأرجنتيين مارادونا وليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان حصلوا على  بطاقة حمراء واحدة على الأقل أو أكثر في مسيرتهم.

غير أن هناك نجوما عدة لعبوا مئات المباريات بدون أن يجبروا الحكم على طردهم وأبرزهم:

  • الويلزي راين غيغز لعب 963 مباراة مع الفرق ومنتخب بلاده.
  • الإسباني راؤول غونزاليس لعب 932 مباراة مع الفرق ومنتخب بلاده.
  • الإسباني أندريس إنييستا لعب 717 مباراة مع الفرق ومنتخب بلاده.
  • الألماني فيليب لام لعب 652 مباراة مع الفرق ومنتخب بلاده.
  • الإنجليزي غاري لينيكر لعب 567 مباراة مع الفرق ومنتخب بلاده.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

أسروا الجماهير بمهاراتهم الكروية وأخفقوا في أخلاقهم الرياضية.. فريق "البطاقات الحمراء"

تنطبق على الـ11 لاعبا الذين سنتحدث عنهم في سياق هذا التقرير، وصف “عاشقي البطاقات الملونة”، لأنهم تلقوا -ولا يزالون- عددا كبيرا من البطاقات الحمراء نتيجة لسوء سلوكهم أو ارتكابهم الكثير من الأخطاء.

سباق اللون الأحمر.. تشكيلة أشهر المشاغبين في تاريخ كرة القدم

عندما نتحدث عن أسماء بقيمة زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي وزلاتان إبراهيموفيتش فإننا لا نختلف على أنهم من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، غير أن هؤلاء وغيرهم من نجوم الكرة لم يخلدوا أسماءهم فقط من خلال الموهبة والإنجازات والألقاب، بل أيضا من خلال الاعتراضات والمشاكسات والبطاقات الحمراء.

المزيد من كرة قدم

4 أندية عربية تعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت تصفيات غرب آسيا ومباريات منطقة الشرق ستقام الصيف المقبل (رويترز)

صراع رباعي على لقب الدوري الإسباني.. تعرف على المواجهات المتبقية لأتلتيكو وريال وبرشلونة وإشبيلية

هل يحتفظ ريال بلقبه أم أن الليغا ستبتسم لفريق آخر؟ (غيتي)

الله يمنحني القوة.. بوغبا يتحدث عن خوض المباريات في شهر رمضان

بوغبا سجل هدفا وساهم في فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2 أمس على روما (رويترز)

الاستحواذ وبرشلونة.. هل انقلب السحر على الساحر؟

البرسا خسر هذا الموسم في المباراتين اللتين حقق فيهما أعلى نسبتي استحواذ على الكرة هما: أمام قادش (82.1%) وغرناطة (81.9%) (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

(الجزيرة)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟

كورونا.. أميركا تدرس تصدير فائضها من اللقاحات وتونس لا تستبعد حلولا جذرية لوقف التفشي السريع

جرعات من لقاح مودرنا معدة لتطعيم جنود أميركيين في قاعدة باليابان (غيتي)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد