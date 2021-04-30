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بسبب تفشي كورونا المتسارع.. أجانب فريق هندي يعودون لبلدانهم

بيان صادر عن نادي غوا: دوري أبطال آسيا لا يزال مسابقة مهمة، شعرت إدارة النادي بأن سلامة اللاعبين هي مسؤوليتها الأولى والأهم (مواقع التواصل)
بيان صادر عن نادي غوا: دوري أبطال آسيا لا يزال مسابقة مهمة، شعرت إدارة النادي بأن سلامة اللاعبين هي مسؤوليتها الأولى والأهم (مواقع التواصل)
30/4/2021

قال نادي غوا الهندي إن لاعبيه الأجانب ومدربه سيقطعون مشاركتهم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ويعودون إلى ديارهم مع معاناة الهند من ارتفاع ضخم في حالات كوفيد-19.

وكان القائد إيدو بيديا والمدافع إيفان غونزاليس ولاعب الوسط خورخي أورتيز والمدرب خوان فرناندو وعضو الجهاز الفني خابي غونزاليس، وجميعهم إسبان -فضلا عن الأسترالي جيمس دوناتشي- ضمن الذين غادروا الهند بسبب مخاوف من أن يتسبب أي تأخير إضافي في حبسهم داخل البلد.

وقال النادي -في بيان- "يود نادي غوا لكرة القدم أن يفيد بأنه نصح الأجانب في النادي الذي يضم المدرب واللاعبين والموظفين بالعودة إلى ديارهم على الفور".

وتابع "يأتي هذا كإجراء وقائي في ضوء السياسات الأخيرة التي اتخذتها أوروبا ودول أخرى فيما يتعلق بالقادمين من الهند، حيث تكافح الدولة الموجة الثانية من كوفيد-19 التي اجتاحت البلاد".

وأضاف "في حين أن دوري أبطال آسيا لا يزال مسابقة مهمة لنادي غوا، شعرت إدارة النادي بأن سلامة اللاعبين هي مسؤوليتها الأولى والأهم".

واستمرت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الهند بالارتفاع اليوم الجمعة، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية 18 مليون حالة بعد عدد قياسي عالمي يوميّ آخر من الإصابات.

وسجلت الهند نحو 380 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 ونحو 3 آلاف و600 وفاة أمس الخميس، وهو أعلى عدد وفيات في يوم واحد بالهند منذ بدء الجائحة.

موقف صعب

وقال المدرب الإسباني فرناندو -لصحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية اليومية- إن "كل ما ترونه على التلفزيون حقيقي. هناك نقص في الأكسجين والناس تحرق في الشوارع. يشعر المرء بالاشمئزاز من رؤية مثل هذه الأشياء".

وفي حديثه من مطار شارل ديغول في باريس -حيث ينتظر رحلته المتجهة إلى برشلونة- قال المدرب الإسباني للصحيفة إنه لم يُمنح هو ومواطنوه سوى القليل من الوقت لحزم حقائبهم ومغادرة البلاد مع تفاقم الأزمة، وأضاف "إنه موقف في غاية الصعوبة".

ويشارك جوا في دوري أبطال آسيا لأول مرة بتاريخه، وفشل في تجاوز دور المجموعات بعد حصوله على 3 نقاط من 6 مباريات.

وقال فرناندو "حدث كل هذا بسرعة كبيرة. أمس (الأربعاء) عقدنا مؤتمرا صحفيا في الفندق قبل مباراة في دوري الأبطال، والشيء التالي الذي أخبرني به مساعدي أن لدينا 10 دقائق للحصول على متعلقاتنا والقفز داخل سيارة الأجرة.. غادرت جوا إلى نيودلهي في عجلة من أمري، وانتقلت من التفكير في المباراة إلى أن أكون على متن طائرة".

المصدر : وكالات

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