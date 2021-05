الله يمنحني القوة.. بوغبا يتحدث عن خوض المباريات في شهر رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجم الفرنسي بول بوغبا وهو يستغل فرصة توقف قصيرة من أجل الإفطار خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد مع روما أمس الخميس.

وحقق يونايتد فوزا كبيرا على روما 6-2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، في مباراة شهدت تألق بوغبا الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 75.

وحظي أداء بوغبا بإعجاب المتابعين، ونالت اللقطة التي ظهر فيها وهو يشرب الماء للإفطار بتفاعل واسع.

وبعد المباراة أجاب بوغبا عن سؤال لقناة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية عن إفطاره، وقال "نعم لقد تناولت القليل من التمر وشربت الماء، لقد منحني الله القوة في هذه المباراة، وقدمنا أداء قويا".

وسبق لبوغبا الحديث عن طريقة تعامله مع شهر الصيام في ظل المباريات والتدريبات المتواصلة، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد (manutd.com) في وقت سابق "أود أن أقول أنني اعتدت على ذلك، أنا أقوم بذلك منذ سنوات".

Paul Pogba break the fast in the match against AS Roma. pic.twitter.com/ZcJZlF1ClP

— FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) April 30, 2021