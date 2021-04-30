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الله يمنحني القوة.. بوغبا يتحدث عن خوض المباريات في شهر رمضان

بوغبا سجل هدفا وساهم في فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2 أمس على روما (رويترز)
بوغبا سجل هدفا وساهم في فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2 أمس على روما (رويترز)
30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202110:06 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجم الفرنسي بول بوغبا وهو يستغل فرصة توقف قصيرة من أجل الإفطار خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد مع روما أمس الخميس.

وحقق يونايتد فوزا كبيرا على روما 6-2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، في مباراة شهدت تألق بوغبا الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 75.

وحظي أداء بوغبا بإعجاب المتابعين، ونالت اللقطة التي ظهر فيها وهو يشرب الماء للإفطار بتفاعل واسع.

وبعد المباراة أجاب بوغبا عن سؤال لقناة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية عن إفطاره، وقال "نعم لقد تناولت القليل من التمر وشربت الماء، لقد منحني الله القوة في هذه المباراة، وقدمنا أداء قويا".

وسبق لبوغبا الحديث عن طريقة تعامله مع شهر الصيام في ظل المباريات والتدريبات المتواصلة، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد (manutd.com) في وقت سابق "أود أن أقول أنني اعتدت على ذلك، أنا أقوم بذلك منذ سنوات".

وأضاف اللاعب المتوج بكأس العالم مع فرنسا "لدي اختصاصي تغذية يساعدني فيما يجب أن أتناوله، ويقدم لي نصائح بشأن التعامل مع التدريبات، ويقدم لي بعض الأغذية الخاصة التي تساعدني".

وتابع "أنا محظوظ. الجو ليس حارا، لذا يمكنني التعامل معه. ليس الأمر بهذه الصعوبة، نقوم بهذا الأمر لسبب وجيه، لذا فالأمر جيد".

المصدر : مواقع إلكترونية

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