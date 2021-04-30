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الاستحواذ وبرشلونة.. هل انقلب السحر على الساحر؟

البرسا خسر هذا الموسم في المباراتين اللتين حقق فيهما أعلى نسبتي استحواذ على الكرة هما: أمام قادش (82.1%) وغرناطة (81.9%) (رويترز)
البرسا خسر هذا الموسم في المباراتين اللتين حقق فيهما أعلى نسبتي استحواذ على الكرة هما: أمام قادش (82.1%) وغرناطة (81.9%) (رويترز)
30/4/2021

ست هزائم تلقاها برشلونة هذا الموسم آخرها أمس أمام غرناطة 2-1، جعلته في المركز الثالث في الدوري الإسباني وفقد أفضليته ورسم مصيره بيديه.

فالبرسا كان سيتصدر جدول ترتيب الليغا لو فاز أمس على الفريق الأندلسي، ولكن البرسا الذي سيطر على المباراة بالطول والعرض أهدر تقدمه بهدف نظيف في الشوط الأول، وتلقى هدفين في ربع ساعة في الشوط الثاني.

ولكن اللافت أن نسبة استحواذ الفريق الكتالوني في مباراة أمس كانت 81.9% وسدد 16 مرة على المرمى مقابل 5 مرات لغرناطة، بينها 4 تسديدات للبرسا بين العارضة والقائميْن، بينما التسديدتان الوحيدتان اللتان سددتا على مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، هزتا الشباك.

وتقول وكالة "أوبتا" (Opta) للإحصاءات الكروية، إن البرسا خسر هذا الموسم في المباراتين اللتين حقق فيهما أعلى نسبتي استحواذ على الكرة هما: أمام قادش (82.1%) وغرناطة (81.9%).

المصدر : مواقع إلكترونية

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