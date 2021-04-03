شاهد.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ويبتعد بصدارة الهدافين عن لوكاكو

أنقذ المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مجددا فريقه يوفنتوس من الهزيمة وقاده لتعادل صعب 2-2 مع مضيفه تورينو اليوم السبت في ديربي مدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام نابولي، مبتعدا بـ4 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي سيواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم أيضا.

كما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ17 ليعزز فرصه في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر يوفنتوس بهز الشباك عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 13، وتعادل أنطونيو سانابريا مهاجم باراغواي لتورينو في الدقيقة 27.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت سانابريا فريق يوفنتوس بالهدف الثاني له ولفريقه، لكن رونالدو أنقذ يوفنتوس من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 79.

وابتعد رونالدو بصدارة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن هداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو.