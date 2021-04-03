البث الحي
كرة قدم

شاهد.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ويبتعد بصدارة الهدافين عن لوكاكو

رونالدو سجل هدف التعادل ليوفنتوس (رويترز)
رونالدو سجل هدف التعادل ليوفنتوس (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202109:44 PM (مكة المكرمة)

أنقذ المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مجددا فريقه يوفنتوس من الهزيمة وقاده لتعادل صعب 2-2 مع مضيفه تورينو اليوم السبت في ديربي مدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام نابولي، مبتعدا بـ4 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي سيواجه بولونيا في وقت لاحق اليوم أيضا.

كما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ17 ليعزز فرصه في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر يوفنتوس بهز الشباك عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 13، وتعادل أنطونيو سانابريا مهاجم باراغواي لتورينو في الدقيقة 27.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت سانابريا فريق يوفنتوس بالهدف الثاني له ولفريقه، لكن رونالدو أنقذ يوفنتوس من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 79.

وابتعد رونالدو بصدارة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن هداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

بالفيديو: الحكم يعترف بصحة الهدف وينتظر العقوبة.. اليويفا يتبرأ من إلغاء هدف رونالدو بمرمى صربيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هدف رونالدو الذي ألغاه الحكم وتسبب في غضب النجم البرتغالي أمام صربيا كان يمكن احتسابه إذا وافق اتحادا البلدين على استخدام تقنية مراقبة خط المرمى “عين الصقر”.

المزيد من كرة قدم

عقد وراتب مدى الحياة.. خطة لابورتا لإبقاء ميسي في برشلونة

ميسي يتألق مع برشلونة هذا الموسم (غيتي)

"الفرصة متاحة لاستكمال دراسته".. الجماهير تسخر من وزارة التعليم المصرية بسبب صلاح

وزارة التعليم نفت فصل صلاح من المعهد العالي (مواقع التواصل)

على طريقة رونالدو.. شاهد- هدف مذهل يحسم مبكرا لقب الأفضل في الدوري الإيطالي

دانييلي فيردي يحتفل بهدفه المذهل (غيتي)

جوتا وصلاح يقودان ليفربول لفوز كبير على أرسنال قبل مواجهة ريال مدريد

جوتا (يسار) وصلاح سجلا ثلاثية ليفربول (رويترز)
الأكثر قراءة

الحكومة الأردنية: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة أمن واستقرار البلاد بتنسيق خارجي

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (مواقع التواصل)

استمرت عدة أيام.. تعرف على خفايا معركة المطار التي أخرت سقوط بغداد بيد القوات الأميركية

دبابة أميركية على مدرج مطار بغداد بعد مقاومة عنيفة من الجيش العراقي استمرت أياما في أبريل/نيسان 2003 (غيتي)

كيف تعرف إذا كان لقاح كورونا الذي تلقيته أعطاك المناعة؟