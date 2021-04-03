مانشستر سيتي يثأر من ليستر ويواصل انطلاقته نحو لقب البريميرليغ

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة هذا الموسم، وقطع خطوة جديدة مهمة على طريق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه الثمين 2-صفر على مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في الجولة الـ30 من البريميرليغ.

وثأر مانشستر سيتي لهزيمته الثقيلة 2-5 على ملعبه أمام ليستر سيتي ذهابا وحقق فوزا ثمينا اليوم بثنائية نظيفة سجلها بنيامين ميندي وغابرييل جيسوس في الدقيقتين 58 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 74 نقطة من 31 مباراة مقابل 57 نقطة فقط لجاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وكانت الهزيمة 2-5 أمام ليستر سيتي في الجولة الثالثة من المسابقة في 27 سبتمبر/أيلول الماضي هي الأولى من 3 هزائم فقط مني بها سيتي في المسابقة هذا الموسم، كما أنها واحدة من هزيمتين فقط مني بهما الفريق على ملعبه في هذا الموسم.

ولكن مانشستر سيتي حقق الفوز اليوم ليعزز رقما قياسيا غاليا يستحوذ عليه حاليا بتحقيق الفوز في آخر 15 مباراة خاضها خارج ملعبه في مختلف البطولات، وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ سيتي على نظافة شباكه مجددا علما بأن شباكه اهتزت 8 مرات فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

ونال مانشستر سيتي دفعة معنوية هائلة ومهمة بالفوز في مباراة اليوم قبل مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.