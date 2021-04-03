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سان جيرمان يسقط ونيمار يطرد قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي

نيمار وديالو بعد طردهما من الملعب (رويترز)
نيمار وديالو بعد طردهما من الملعب (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202108:32 PM (مكة المكرمة)

استعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جيرمان اليوم السبت بعدما تغلب 1-0 على مضيفه الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة الأخيرة.

وهز المهاجم الكندي جوناتان ديفيد الشباك في الشوط الأول، وبذلك رفع رصيد ليل إلى 66 نقطة قبل 7 جولات من النهاية، متفوقا بـ3 نقاط على باريس سان جيرمان الذي افتقر للإبداع قبل 4 أيام من خروجه لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

وطُرد نيمار بعد حصوله على الإنذار الثاني بعدما دفع تياغو ديالو الذي تشاجر مع نظيره، وطُرد هو الآخر أيضا.

وتقدم موناكو إلى المركز الثالث برصيد 62 نقطة بعدما سحق ضيفه ميتز الوافد الجديد بـ 4 أهداف دون مقابل.

المصدر : رويترز

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