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قبل مواجهة ليفربول- بالفيديو.. ريال مدريد يهزم إيبار ويقفز للمركز الثاني في الليغا

أسينسيو يحتفل بهدفه لريال مدريد مع بنزيمة (رويترز)
أسينسيو يحتفل بهدفه لريال مدريد مع بنزيمة (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202108:20 PM (مكة المكرمة)

استأنف ريال مدريد انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2-0 على إيبار اليوم السبت في الجولة الـ29 من الليغا، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للملكي.

واستعد الريال جيدا بهذا الفوز -على المستويين الفني والمعنوي- لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة و3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد.

وتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للريال سجلهما بنزيمة في الدقيقة الخامسة وأسينسيو في الدقيقة 37، والعديد من الفرص الضائعة للملكي.

كما أنقذ حارس الملكي كورتوا هدفا محققا لإيبار في الدقيقة 62.

وسجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3-0.

ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق 9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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