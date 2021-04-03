قبل مواجهة ليفربول- بالفيديو.. ريال مدريد يهزم إيبار ويقفز للمركز الثاني في الليغا

استأنف ريال مدريد انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2-0 على إيبار اليوم السبت في الجولة الـ29 من الليغا، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للملكي.

واستعد الريال جيدا بهذا الفوز -على المستويين الفني والمعنوي- لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة و3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد.

وتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

ملخص ثنائية "ريال مدريد" في مرمى "إيبار" في مباراة تألق كريم بنزيما و ماركو اسينسيو 📺#RealMadridEibar 2-0 pic.twitter.com/PuZfXIp3xC — LaLiga (@LaLigaArab) April 3, 2021

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للريال سجلهما بنزيمة في الدقيقة الخامسة وأسينسيو في الدقيقة 37، والعديد من الفرص الضائعة للملكي.

كما أنقذ حارس الملكي كورتوا هدفا محققا لإيبار في الدقيقة 62.

#ريال_مدريد_إيبار ⚽️ 🤔 هل أنقذ تيبو كورتوا فريقه من هدف محقق أم كاد أن يضع نفسه في ورطة؟! 💬 شاركنا بتعليق#الدوري_الاسباني #LaLigaSantander pic.twitter.com/F71fpG2hsK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 3, 2021

وسجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3-0.

ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق 9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.