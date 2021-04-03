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بايرن ميونخ يهزم لايبزغ ويغرد وحيدا في صدارة البوندسليغا

غوريتسكا (يسار) يحتفل بهدفه مع مولر (رويترز)
غوريتسكا (يسار) يحتفل بهدفه مع مولر (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202111:40 PM (مكة المكرمة)

قطع فريق بايرن ميونخ خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة التاسعة على التوالي، بفوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه على الصدارة لايبزغ اليوم السبت بالجولة 27.

وانفرد بايرن بصدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة متفوقا بـ7 نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزغ.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليون غوريتسكا، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38 بمساعدة توماس مولر.

وخاض بايرن المباراة بدون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يغيب لأكثر من أسبوعين بسبب الإصابة.

وحقق بايرن فوزه الـ20 مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، فيما خسر لايبزغ للمرة الرابعة مقابل 17 انتصارا و6 تعادلات.

ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم بالبوندسليغا بتسجيله 79 هدفا، في الوقت الذي اهتزت فيه شباك الفريق 35 مرة، بينما يمتلك لايبزغ أقوى خط دفاع بالتساوي مع فولفسبورغ، حيث اهتزت شباك كل منهما 22 مرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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