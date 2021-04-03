البث الحي
كرة قدم

بالفيديو: تعادل أمام 10 لاعبين ولم يفز منذ 6 مباريات.. ما الذي يحدث لميلان؟

النتيجة تظهر على ملامح إبراهيموفيتش (غيتي)
النتيجة تظهر على ملامح إبراهيموفيتش (غيتي)
3/4/2021

في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أحرز البديل ينس بيتر هاوجي هدف التعادل 1-1 لفريقه ميلان أمام ضيفه سامبدوريا الذي لعب بـ10 لاعبين.

وكان المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا منح الضيوف التقدم بهدف جميل في الدقيقة 57.

ونجح كوالياريلا في الشوط الثاني في السيطرة على تمريرة غير دقيقة من تيو فرنانديز مدافع ميلان وسدد كرة مباشرة بصورة متقنة فوق حارس مرمى أصحاب الأرض، جيانلويجي دوناروما، من مدى بعيد.

وهذا هو الهدف العاشر لكوالياريلا (38 عاما) في الدوري خلال هذا الموسم.

ولعب الضيوف بـ10 لاعبين في آخر نصف ساعة بعد طرد أدريان سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تعمده الخشونة.

وحاول ميلان كثيرا تعويض تأخره حتى نجح هاوجي في ذلك بفضل أداء دقيق في الدقيقة 87، كما ارتدت كرة لاعب الوسط فرانك كيسي التي غيرت اتجاهها من القائم في الثواني الأخيرة أيضا لتحرم الفريق من فرصة أخيرة لتحقيق الانتصار.

ولم يحقق ميلان الفوز في ملعبه منذ انتصاره على كروتوني فريق الذيل في 7 فبراير/شباط الماضي، في مسيرة تشمل 6 مباريات بجميع المنافسات، وهي الأسوأ له منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

وبعد حصوله على نقطة وحيدة يبقى ميلان الذي لعب 29 مباراة في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي خاض 27 مباراة حتى الآن بينما يستمر سامبدوريا في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وكان سامبدوريا الذي يقوده المدرب كلاوديو رانييري صاحب الفرص الأفضل خلال الشوط الأول، ما تطلب جهدا كبيرا من دوناروما في التصدي لفرصتين كبيرتين من مانولو جابياديني ومورتن ثورسبي.

أما ميلان الذي شارك بتشكيلة تضم أفضل العناصر، ففشل وللمرة الثالثة خلال هذا الموسم في تسديد أي كرة نحو الهدف طوال الشوط الأول.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

على طريق رونالدو وإبراهيموفيتش ويحلم بتحطيم رقم مولر.. ليفاندوفسكي: أنا أفضل من 6 سنوات مضت

بعد تخطيه الثلاثين من عمره بعامين، يسير ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ على طريق كريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش، حيث يؤكد دائما أنه في قمة مستواه الفني والبدني ويطمح للاستمرار بالملاعب لمدة طويلة.

المزيد من كرة قدم

سان جيرمان يسقط ونيمار يطرد قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي

نيمار وديالو بعد طردهما من الملعب (رويترز)

قبل مواجهة ليفربول- بالفيديو.. ريال مدريد يهزم إيبار ويقفز للمركز الثاني في الليغا

أسينسيو يحتفل بهدفه لريال مدريد مع بنزيمة (رويترز)

بينها الحجامة وبرنامج يومي.. 6 أسرار لتألق بنزيمة مع ريال مدريد

بنزيمة توج أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر مارس/آذار الماضي (رويترز)

متاعب بسبب شعره وطريقة لعبه.. رونالدو وقصة تعرضه للتنمر في مانشستر يونايتد

رونالدو حطم سريعا التسلسل الهرمي في مانشستر يونايتد وتقدم نحو كتابة التاريخ في كرة القدم العالمية (رويترز)
الأكثر قراءة

لماذا أطاح ملك الأردن بمستشار محمد بن سلمان؟

ملك الأردن عبد الله الثاني (يسار) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مؤتمر دافوس الصحراء (رويترز)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد التواصل الاجتماعي؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (مواقع التواصل)

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟