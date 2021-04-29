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بالفيديو- لصالح أتلتيكو وريال مدريد.. برشلونة يخسر بملعبه أمام غرناطة ويهدر فرصة تصدر الليغا

لاعبو غرناطة يحتفلون بهدف التعادل فيما يقف ميسي حزينا لفقدان تقدم برشلونة (غيتي)
لاعبو غرناطة يحتفلون بهدف التعادل فيما يقف ميسي حزينا لفقدان تقدم برشلونة (غيتي)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202110:19 PM (مكة المكرمة)

أهدر برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، وفرط في فوز سهل كان في متناوله، وذلك عقب خسارته المباغتة 1-2 أمام ضيفه غرناطة
اليوم الخميس في الجولة الـ33 من الليغا.

وتجمد رصيد برشلونة -الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي، والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة- عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، وبفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة -الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة- إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب كامب نو بادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ23، قبل أن يتبارى لاعبو الفريق الكتالوني في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في ظل سيطرتهم المطلقة على المباراة.

ودفع برشلونة ثمن تهاونه في اللقاء بعدما تلقى مرماه هدفين من الفريق الأندلسي حملا توقيع الفنزويلي داروين ماتشيس وخورخي مولينا في الدقيقتين الـ63 والـ79 على الترتيب، لتتعرض آمال برشلونة في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لصفعة قوية لصالح منافسيه أتلتيكو وريال مدريد.

وخاض برشلونة 25 دقيقة بدون مدربه الهولندي رونالد كومان إثر حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ65 نتيجة رد فعله العصبي بعد تعادل غرناطة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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