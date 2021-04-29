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سان جيرمان ومانشستر سيتي.. وعود بوتشيتينو ومبررات غوارديولا

غوارديولا يدرك أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الإياب (رويترز)
غوارديولا يدرك أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الإياب (رويترز)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202111:16 AM (مكة المكرمة)

يعتقد مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن فريقه افتقد للحدة خلال مباراة أمس الأربعاء ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما أكد مدرب السيتي بيب غوارديولا أنه لم يلم لاعبيه على أدائهم في الشوط الأول من مباراة أمس.

وبدأ باريس سان جيرمان -وصيف حامل اللقب- بقوة في الشوط الأول بملعبه حديقة الأمراء، وتقدم عبر ماركينيوس بعد ربع ساعة، لكنه تراجع بعد الاستراحة واهتزت شباكه مرتين عبر البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز.

وقال بوتشيتينو -في مؤتمر صحفي- إننا "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ثم اهتزت شباكنا بهدفين لا نستقبلهما في المعتاد".

وأدرك دي بروين التعادل عندما أرسل تمريرة عرضية خدعت الحارس كيلور نافاس واستقرت في الزاوية البعيدة، وحسم محرز الفوز من ركلة حرة مرت من حائط سان جيرمان.

وقال بوتشيتينو "الفارق أننا لم نلعب بالحيوية ذاتها عند الاستحواذ على الكرة كما فعلنا في الشوط الأول، لكننا واثقون من إمكانية قلب المواجهة لصالحنا، وسندخل مباراة الإياب بالنهج ذاته. ظهر في الشوط الأول أننا دخلنا المباراة بالنهج المناسب. يجب أن نلعب بالحدة ذاتها طيلة الوقت. هذا ما يجب تحسينه".

وسيكون باريس سان جيرمان معززا بحقيقة أنه انتصر خارج أرضه في الدورين الماضيين؛ إذ فاز 4-1 في برشلونة في ثمن النهائي و3-2 على بايرن ميونخ حامل اللقب في ربع النهائي.

في المقابل، قال غوارديولا إنه لم يلق باللوم على لاعبيه بسبب أدائهم في الشوط الأول الذي انتهى بسيطرة واضحة لسان جيرمان، وقال "أتفهم ما يحدث، فقد كنت لاعبا. إذا خسرت فهذا هو القدر، ولكن يجب أن نلعب بأسلوبنا. الأهم هويتنا كفريق عند الاستحواذ على الكرة أو بدونها".

وفهم لاعبو سيتي رسالة مدربهم ولعبوا بشكل أفضل بعد الاستراحة. وأضاف غوارديولا "كنا أكثر شراسة. في أول 45 دقيقة لعبنا من أجل عدم فقدان الكرة، لكن بدون نية للعثور على مساحات. الشوط الثاني كان أفضل في كل الجوانب، لعبنا بشكل أفضل".

وحقق سيتي انتصاره الـ 18 على التوالي خارج أرضه بجميع المسابقات، ورغم أفضليته قبل مباراة الإياب يعلم غوارديولا أن فريقه يجب أن يقدم أفضل ما لديه يوم الثلاثاء القادم، وقال "نعلم أنه يمكن أن يحدث أي شيء في الإياب".

المصدر : رويترز

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