سؤال و5 إجابات.. لماذا يجب أن يغادر فاران ريال مدريد هذا الصيف؟

بعد 10 مواسم في ريال مدريد، أثار بطل العالم الفرنسي رافائيل فاران جدلا كبيرا بين مشجعي النادي الملكي، بتلميحه لإمكانية مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأدلى فاران بتصريحات قبل مواجهة تشلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يقدم إجابة حاسمة بشأن نيته تجديد عقده مع ريال مدريد، وزاد الشكوك بشأن خروجه في نهاية الموسم الحالي.

وأورد تقرير لموقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته الفرنسية، 5 أسباب تعجل برحيل المدافع الفرنسي عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

يعتقد بطل العالم أنه وصل إلى نهاية مسيرته في ريال مدريد، بعدما انضم إليه عام 2011 قادما من نادي لانس الفرنسي.

فاز فاران مع ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات إسبانية، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة كأس السوبر الإسباني، فضلا عن 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

وبعد كل تلك الإنجازات، يبدو أن المدافع يريد بث حياة جديدة في حياته المهنية، ولا سيما أن عمره لم يتجاوز بعد السابعة والعشرين.

وذكر التقرير أن الرحيل المحتمل للمدرب زين زيدان عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، سيؤثر على قرار المدافع الفرنسي، خاصة أن علاقته بزيدان وثيقة.

وكان زيدان مستشار رئيس الفريق فلورنتينو بيريز، وهو الذي أصرّ على انتداب فاران عام 2011.

أثارت الأخبار التي تُشير إلى أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لن يمدد المغامرة في العاصمة الإسبانية، بعد 15 موسما من النجاح الباهر، جدلا كبيرا. ومن المحتمل أن يؤثر رحيله على فاران، حيث إنه لطالما ارتبط اسم اللاعب الفرنسي بسيرجيو راموس، فقد فاز الصديقان بأغلب الألقاب في السنوات الأخيرة، وتألقا بشكل لافت مع النادي الملكي في أغلب المباريات.

مع الرحيل المرتقب لراموس، تعمل إدارة ريال مدريد على إيجاد خليفة له، وتشير التوقعات إلى أن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا هو المرشح الأجدر لهذا المنصب، خاصة أنه قادر على اللعب على الجانبين وفي الوسط.

كما ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع الفرنسي لنادي إشبيلية جول كوندي. وذكرت تقارير أن التعاقد مع كوندي سيتم عبر دفع مبلغ الشرط الجزائي الذي حدده النادي الأندلسي بحوالي 80 مليون يورو.

ومع هذه التعاقدات، قد يجد فاران نفسه في منافسة شرسة من أجل اللعب، خاصة مع وجود الثنائي ناتشو وميليتاو المتألقين خلال المباريات الأخيرة، واللذين نجحا في سد النقص وتعويض غياب راموس وفاران خلال الأسابيع الماضية.

