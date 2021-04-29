اليويفا يؤكد إقامة نهائي دوري الأبطال في تركيا رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا سيقام كما هو مخطط له رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا.

وذكر "يويفا" في بيان لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية اليوم الخميس أن "نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول يوم 29 أيار/مايو القادم مع عدد محدود من المتفرجين، ونحن على ثقة من أن الإغلاق المؤقت الساري حتى 17 من الشهر نفسه لن يكون له أي تأثير على المباراة".

وتفرض تركيا إغلاقا على مستوى البلاد بدءا من اليوم وحتى 17 أيار/مايو المقبل -وهو الأكثر صرامة منذ بداية الوباء- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إعلانه عن القيود هذا الأسبوع إنه يتعين على تركيا خفض عدد الإصابات إلى أقل من 5 آلاف حالة في اليوم أو سوف تدفع ثمنا باهظا.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و341 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

وسجلت تركيا أكثر من 4.7 ملايين إصابة منذ مارس/آذار الماضي، فيما تجاوز عدد الوفيات 39 ألفا.

وسيشمل الإغلاق الذي يستمر قرابة 3 أسابيع عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدد "يويفا" على أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان".

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بعدد المتفرجين "ستعلن قريبا".

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وتقام حاليا مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، حيث أسدل الستار أمس الأربعاء على جولة الذهاب بهذا الدور، فتعادل ريال مدريد الإسباني 1-1 مع ضيفه تشلسي الإنجليزي، في حين فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان مقررا أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية لنسخة العام الماضي للبطولة، لكن الوباء دفع "يويفا" لإكمال المسابقة القارية في دورة مصغرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.