البث الحي
كرة قدم

اليويفا يؤكد إقامة نهائي دوري الأبطال في تركيا رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا (غيتي)
الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا (غيتي)
29/4/2021

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا سيقام كما هو مخطط له رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا.

وذكر "يويفا" في بيان لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية اليوم الخميس أن "نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول يوم 29 أيار/مايو القادم مع عدد محدود من المتفرجين، ونحن على ثقة من أن الإغلاق المؤقت الساري حتى 17 من الشهر نفسه لن يكون له أي تأثير على المباراة".

وتفرض تركيا إغلاقا على مستوى البلاد بدءا من اليوم وحتى 17 أيار/مايو المقبل -وهو الأكثر صرامة منذ بداية الوباء- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إعلانه عن القيود هذا الأسبوع إنه يتعين على تركيا خفض عدد الإصابات إلى أقل من 5 آلاف حالة في اليوم أو سوف تدفع ثمنا باهظا.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و341 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

وسجلت تركيا أكثر من 4.7 ملايين إصابة منذ مارس/آذار الماضي، فيما تجاوز عدد الوفيات 39 ألفا.

وسيشمل الإغلاق الذي يستمر قرابة 3 أسابيع عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدد "يويفا" على أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان".

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بعدد المتفرجين "ستعلن قريبا".

وتقام حاليا مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، حيث أسدل الستار أمس الأربعاء على جولة الذهاب بهذا الدور، فتعادل ريال مدريد الإسباني 1-1 مع ضيفه تشلسي الإنجليزي، في حين فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان مقررا أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية لنسخة العام الماضي للبطولة، لكن الوباء دفع "يويفا" لإكمال المسابقة القارية في دورة مصغرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

سؤال و5 إجابات.. لماذا يجب أن يغادر فاران ريال مدريد هذا الصيف؟

فاران أمضى 10 سنوات مع ريال مدريد ويعتقد أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة (غيتي)

تعرف على الإصابات السبع الأكثر شيوعا في كرة القدم

سان جيرمان ومانشستر سيتي.. وعود بوتشيتينو ومبررات غوارديولا

غوارديولا يدرك أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الإياب (رويترز)

تمساح يقتحم الملعب أثناء تدريب فريق بالدوري الأميركي

التمساح يتجول في الملعب واللاعبون يترقبون (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مخاوف من أزمة لقاح.. تسونامي كورونا في الهند يهدد العالم

الإمارات ترسل مساعدات غذائية لمصر ومصريون يشعرون بالأسى

مصريون شعروا بالحزن لوضع مصر ضمن قائمة دول تقدم لها الإمارات مساعدات غذائية (مواقع التواصل)

أزيد من 100 شاب مغربي يهاجرون سباحة بشكل جماعي نحو سبتة.. ما قصتهم؟

الهجرة الجماعية أسلوب جديد ظهر في المغرب بعد التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (مواقع التواصل)

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟