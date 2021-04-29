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دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي ينتزع الصدارة من السد القطري ويتأهل لثمن النهائي

حمد الله (يسار) يحتفل بعد تسجيل هدف التقدم للنصر في مرمى السد (مواقع التواصل)
حمد الله (يسار) يحتفل بعد تسجيل هدف التقدم للنصر في مرمى السد (مواقع التواصل)
29/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202112:30 AM (مكة المكرمة)

تأهل النصر السعودي إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على السد القطري، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة في الرياض اليوم الخميس.

سجل عبدالرزاق حمد الله وعبدالإله العمري هدفي النصر في الدقيقتين 33 و74، وقلص سانتي كازورلا الفارق للسد من ركلة جزاء قبل 7 دقائق على النهاية.

وانتزع النصر الصدارة وبطاقة التأهل المباشر من السد، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بطل قطر.

وينتظر السد معرفة مصيره إذ يأمل في التأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني.

واستغل المغربي حمد الله خطأ من الحارس مشعل برشم، ليضع الفريق السعودي في المقدمة خلال الشوط الأول.

وضاعف العمري التقدم من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها نور الدين أمرابط قبل أن يمنح الإسباني كازورلا بصيص أمل للسد في الدقائق الأخيرة لكن النصر حافظ على تقدمه.

وفي المجموعة نفسها، فاز الوحدات الأردني 1-صفر على فولاد الإيراني ليحسم المركز الثالث برصيد 7 نقاط في مشاركته الأولى بالمسابقة مقابل 5 نقاط لفولاد متذيل الترتيب.

وأقيمت المباراتان في الرياض وهي واحدة من 4 أماكن تستضيف مباريات 5 مجموعات في غرب آسيا، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور ثمن النهائي برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 من الشرق ومثلها من الغرب.

المصدر : رويترز

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