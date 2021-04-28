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هكذا يدمر بايرن ميونخ المنافسة في البوندسليغا

ليفاندوفسكي انتقل من دورتموند إلى بايرن مجانا في 2014 (الأناضول)
ليفاندوفسكي انتقل من دورتموند إلى بايرن مجانا في 2014 (الأناضول)
28/4/2021

يبدو أن بايرن ميونخ مصرّ على "تدمير" المنافسة الكروية في الدوري الألماني لكرة القدم بتعاقده مع أي مدرب أو لاعب ناجح في الفرق الألمانية الأخرى.

وآخر فصول مسلسل هذا التدمير كان التعاقد مع يوليان ناغلزمان المدرب الألماني الصاعد كالصاروخ في كرة القدم الألمانية، الذي قاد لايبزيغ هذا الموسم للمركز الثاني في البوندسليغا وينافس الفريق البافاري على لقب البطولة.

وأصبح ناغلزمان ملك الأرقام القياسية؛ فبعد أن كان أصغر مدرب في الدوري الألماني والأدوار المتقدمة لدوري أبطال أوروبا، أصبح أيضا أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم، حسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وينتهي عقد ناغلزمان مع لايبزيغ في 2023، وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيدفع أكثر من 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وتولى ناغلزمان (33 عاما) تدريب لايبزيغ -صاحب المركز الثاني بالدوري الألماني- في 2019، وقاده إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وكان بطل ألمانيا وأوروبا أمس الثلاثاء أعلن تعاقده مع ناغلزمان خلفا لهانز فليك لمدة 5 سنوات.

وقبل ناغلزمان، خطف الفريق البافاري عدة لاعبين من خصومه المباشرين؛ أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل مجانا من دورتموند إلى البايرن عام 2014.

كما استطاع استقدام معظم اللاعبين البارزين من كل الفرق الألمانية، وبينهم:

  • الألماني ليون غورتسيكا من شالكه عام 2018
  • الألماني سيرج نابري من فيردر بريمن عام 2017
  • الحارس الألماني مانويل نوير من شالكه عام 2011
  • الألماني نيكولاس تسوليه من هوفنهايم عام 2017

يذكر أن آخر اللاعبين الذين تعاقد معهم البايرن من لايبزيغ منافسه المباشر على اللقب في الموسمين الماضي والحالي هو الفرنسي دايوت دايوت أوباميكانو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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