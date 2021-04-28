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هجوم سان جيرمان يحرم المدربين النوم.. غوارديولا "مرعوب" من نيمار ومبابي

غوارديولا: نيمار ومبابي من الصفوة ونحن مستعدون لمحاولة إيقافهما والدفاع بمنظومة جماعية مع السعي إلى تسجيل أهداف (رويترز)
غوارديولا: نيمار ومبابي من الصفوة ونحن مستعدون لمحاولة إيقافهما والدفاع بمنظومة جماعية مع السعي إلى تسجيل أهداف (رويترز)
28/4/2021

أقرّ جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن تهديدات مهاجمي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، يمكن أن تحرم المدربين النوم مضيفا أنه يحتاج إلى حل لإيقاف خطورة الثنائي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ويرى غوارديولا أنه لا توجد وسائل دفاعية فعالة أمام بطل فرنسا، وأبلغ الصحفيين قائلا عن مهاجميْه إنهما "بارعان جدا، وحاولت النوم جيدا الليلة الماضية عندما كنت أفكر فيهما".

وتابع "هذه هي الحقيقة. إنهما من الصفوة ونحن مستعدون لمحاولة إيقافهما والدفاع بمنظومة جماعية مع السعي إلى تسجيل أهداف".

وتواجه غوارديولا ونيمار أول مرة حين كان مهاجم البرازيل يلعب مع سانتوس ضد برشلونة في كأس العالم للأندية 2011.

وتابع المدرب الإسباني "أتذكر عندما شاهدت مقاطع فيديو له في سانتوس في ذلك الوقت، وقلت للاعبي برشلونة (‬إنه ملك سانتوس)‬ وانبهر اللاعبون عند مشاهدته، ومن المفرح أن تشاهده مشجعا".

وأضاف "يحمل البرازيل على عاتقه وليس سهلا ارتداء القميص رقم (10) في البرازيل".

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال في صفقة قياسية عالمية إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (268 مليون دولار) عام 2017.

وواصل "أنا متأكد من أنه لو استمر في برشلونة لفاز بلقبين إضافيين أو 3 ألقاب في دوري الأبطال. نيمار و(ليونيل) ميسي و(لويس) سواريز كان أفضل ثلاثي شاهدته".

المصدر : وكالات

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