نام أثناء مباراة فريقه.. لاعب يثير الجدل في الدوري الفرنسي

أثارت لقطة مصورة للمخضرم جيمي برياند مهاجم نادي بوردو الفرنسي الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ظهوره وهو يبدو نائما خلال مباراة فريقه ضد مضيفه لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.

وتداول نشطاء من مختلف أنحاء العالم صورا ومقطع فيديو للاعب صاحب الـ35 عاما وهو يجلس في المدرجات، ويظهر كما لو أنه أخذ غفوة قصيرة دون الانتباه إلى المباراة التي كانت في شوطها الأول وفريقه خاسر بنتيجة 3-0.

On va mettre fin à cette polémique sur Jimmy Briand qui sert à rien… pic.twitter.com/qGfkNW6sYt — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) April 25, 2021

ونشر صاحب حساب رياضي صورة للاعب من المباراة، معلقا عليها "جيمي برياند ينام في المدرجات أثناء لعب فريقه"، فيما اختلف مغردون حول صحة أن اللاعب كان نائما حقا، أو أن اللقطة لم تظهر الحقيقة كاملة.

Jimmy Briand quedándose dormido en la grada mientras juega su equipo… 😴💤 Inevitablemente me estoy acordando de _________ pic.twitter.com/YjQSXrGcqp — BeSoccer (@besoccer_ES) April 25, 2021

وقال أحد المغردين "بوردو خاسر 3-0 أمام لوريان وسط إفلاس محتمل وسوء إدارة، وقد جعلوا جيمي برياند ينام على مقاعد البدلاء، الوضع سيئ للغاية"، فيما وصف آخر المشهد بأنه "لا يصدق"، وبأن نوم اللاعب بهذا الشكل على مقاعد البدلاء فعل دون اكتراث.

Alors que Bordeaux est mené 3-0 par le FC Lorient, Jimmy Briand en profite pour faire une petite sieste sur le banc des remplaçants. 😴 pic.twitter.com/ogwgNHIAgb — Passion Football Club (@PassionFootClub) April 25, 2021

في المقابل، دافع آخرون عن اللاعب، لافتين إلى أن اللقطة لا تدل على نومه، حيث دعم مغرد اللاعب قائلا "جيمي محترف رائع، ومن العار إعطاء الأهمية لأولئك الذين يؤمنون بالصور الثابتة وليس لديهم عقل ليفكروا بأنفسهم".

El Girondins Bordeaux está perdiendo 3-0 ante el Lorient en medio de una posible quiebra + descenso administrativo y acaban de cazar a Jimmy Briand durmiéndose en el banquillo. La situación roza el surrealismo. pic.twitter.com/Z9kRfJC1rt — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 25, 2021

INCROYABLE ! Alors que son équipe était menée 3-0 face à Lorient, l’attaquant bordelais Jimmy Briand s’est endormi sur le banc des remplaçants ! 😴 pic.twitter.com/hdPyoSzOQY — Ibuproféne (@62Sylvain) April 25, 2021