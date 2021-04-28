البث الحي
كرة قدم

متحسرا على فرص أضاعها مهاجموه.. توخيل: كان على تشلسي حسم الأمور مبكرا في مواجهة ريال مدريد

توخيل: لدي شعور بأننا كان يجب أن نحسم الأمور في الشوط الأول وكنا ربما ننهي كل شيء في أول نصف ساعة (رويترز)
توخيل: لدي شعور بأننا كان يجب أن نحسم الأمور في الشوط الأول وكنا ربما ننهي كل شيء في أول نصف ساعة (رويترز)
28/4/2021

قال توماس توخيل مدرب تشلسي إن فريقه كان يجب أن يحسم مواجهته أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الشوط الأول، متحسرا على الفرص الضائعة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومنح المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش التقدم لتشلسي في الدقيقة 14 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وصنع الفريق الزائر العديد من الفرص في الشوط الأول، بينما واجه ريال مدريد -بطل أوروبا 13 مرة- صعوبات في شن أي هجمة في الجانب الآخر.

لكن عدم قدرة تشلسي على إضافة هدف ثان كلفته الكثير، بعد أن عادل هدف كريم بنزيمة الرائع النتيجة قبل الاستراحة بالتسديدة الوحيدة لفريقه داخل إطار المرمى في الشوط الأول.

وقال توخيل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "لدي شعور بأننا كان يجب أن نحسم الأمور في الشوط الأول، وكنا ربما ننهي كل شيء في أول نصف ساعة عندما كنا نلعب بقوة".

وتابع أن "الشوط الثاني كان خططيا، وكان بوسعكم رؤية تأثير وجود يومين فقط بين مباراتين خارج الديار، وهو ما جعل الأمور صعبة بدنيا وذهنيا، وهذا كان واضحا في قرارات اللاعبين".

وأضاف "واجهنا بعض الصعوبات، لكن الحصول على يوم إضافي كان سيكون جميلا".

وفشل تيمو فيرنر في هز شباك الحارس تيبو كورتوا من مسافة قريبة في بداية المباراة، وشعر توخيل بخيبة أمل من عدم قدرة المهاجم الألماني على تحويل الفرص الحقيقية إلى أهداف.

وأوضح توخيل -في مؤتمر صحفي عقب المباراة- "أضاع (فيرنر) فرصة كبيرة أمام وستهام يونايتد (يوم السبت)، والآن أضاع فرصة أخرى كبيرة هنا، وهذا لا يساعد".

وأكد أن "هناك الملايين من الناس الذين لديهم أشياء أصعب من الفرص التي نهدرها.. لا أشعر بأننا نوجه أصابع الاتهام لأحد، ولكن بالطبع يرغب المهاجمون في التسجيل.. هذا هو أعلى مستوى، وعندما تقدم نصف ساعة جيدة كما فعلنا.. فنعم، نأمل في مزيد من التماسك ومزيد من الدقة في اتخاذ القرارات وإنهاء الهجمات".

وواصل توخيل نتائجه الجيدة أمام فريق المدرب زين الدين زيدان في أوروبا، إذ يعد المدرب الألماني الوحيد الذي واجه ريال مدريد 5 مرات من دون أن يخسر في تاريخ دوري الأبطال.

وبعد أن سجل هدفا خارج الديار، وضع تشلسي نفسه في موقف جيد للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2012، قبل لقاء الإياب في ملعب "ستامفورد بريدج" الأسبوع المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

لا نزال على قيد الحياة.. زيدان: تنفست الصعداء بعد انتهاء مواجهة تشلسي

زيدان: نحن سعداء بما فعلناه في المباراة في المجمل (رويترز)

رئيس الفيفا: كأس العرب 2021 ستكون شاهد عيان على ما ستقدمه قطر في مونديال 2022

إنفانتينو أكد أن بطولة كأس العرب 2021 ستكون استثنائية (مواقع التواصل)

قرعة كأس العرب 2021.. قطر تواجه العراق والمغرب يلاقي السعودية ومصر تصطدم بالجزائر

مراسم قرعة بطولة كأس العرب في الدوحة (مواقع التواصل)

أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.. ناغلزمان مدربا لبايرن ميونخ

ناغلزمان (يمين) يصافح فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي (رويترز)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

روحاني يطالب الاستخبارات بكشف "المؤامرة".. ظريف يأسف لتحوّل تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" بإيران

ظريف شدد على احترامه مصالح البلاد تحت قيادة المرشد (الصحافة الإيرانية)

بايدن يشيد بتقدم "مذهل" في مكافحة كورونا.. أوضاع مؤلمة في الهند ودواء من "فايزر" قد يغير قواعد اللعبة

محارق الجثث في الهند باتت غير قادرة على استيعاب جثث ضحايا الفيروس (رويترز)