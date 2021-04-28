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لا نزال على قيد الحياة.. زيدان: تنفست الصعداء بعد انتهاء مواجهة تشلسي

زيدان: نحن سعداء بما فعلناه في المباراة بالمجمل (رويترز)
زيدان: نحن سعداء بما فعلناه في المباراة بالمجمل (رويترز)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202111:09 AM (مكة المكرمة)

أقرَّ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأنه تنفّس الصعداء بعد انتهاء مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشلسي وفريقه ما زال في المنافسة، عقب التعادل 1-1 مع "البلوز" الذي تفوق على الفريق الإسباني في أجزاء كبيرة من اللقاء.

ووجد "الملكي" نفسه في موقف صعب منذ الدقائق الأولى، وقد تأخر بهدف الأميركي كريستيان بوليسيتش، لكنه أدرك التعادل بفضل هدف رائع من كريم بنزيمة، قبل أن يتراجع الأداء من الجانبين في الشوط الثاني.

وأبلغ زيدان الصحفيين "أنا سعيد للغاية باللاعبين لأننا ما زلنا على قيد الحياة.. واجهنا صعوبات في أول 25-30 دقيقة، لكن الأداء تحسّن وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني وسيطرنا. نحن سعداء بما فعلناه في المباراة بالمجمل".

وشق ريال مدريد طريقه متجاوزا ليفربول وأتلانتا في آخر مواجهتين بأدوار خروج المهزوم، لكنه واجه اختبارا صعبا أمام تشلسي الذي لعب بشراسة، وأثنى زيدان على فريق المدرب توماس توخيل لنجاحه في إبطال خطورة فريقه.

وأضاف زيدان "نحن جيدون في الضغط على المنافسين من بداية الملعب، لكن تشلسي كان جيدا للغاية. خاض تشلسي 21 مباراة ولم تهتز شباكه في 16 منها (قبل لقاء الثلاثاء)، وأوضحوا سبب ذلك. لقد تأهلوا إلى نصف النهائي لسبب ما".

وأقر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي تدخل في الدقائق الأولى ليحرم تيمو فيرنر مهاجم تشلسي من التسجيل، بأن الفريق الإنجليزي كان الأفضل، لكنه أكد أن فريقه سيضعه تحت ضغط في لندن.

وقال "كانوا أكثر شراسة منا، أردنا بدء المباراة مثلما فعلوا، لقد بذلوا كل ما في وسعهم. الهدف الأول جاء في وقت صعب علينا، لكننا نجحنا في تمالك أنفسنا، والشوط الثاني كان أقل جنونا.. التعادل 1-1 معناه أن مباراة الأسبوع المقبل ستكون مثل النهائي. لا أعتقد أنها ستنتهي من دون أهداف، وإذا تراجع تشلسي للدفاع، فإنه سيرتكب خطأ كبيرا".

المصدر : وكالات

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