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شاهد- هدف بنزيمة في مرمى تشلسي غير صحيح.. وهذه الأسباب

قبل تسجيل بنزيمة الهدف ارتكب زميله كاسيميرو خطأ على أزبيليكويتا ظهير تشلسي (مواقع التواصل)
قبل تسجيل بنزيمة الهدف ارتكب زميله كاسيميرو خطأ على أزبيليكويتا ظهير تشلسي (مواقع التواصل)
28/4/2021

في الدقيقة الـ29 من مواجهة ريال مدريد وتشلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سجل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الملكي هدف التعادل لفريقه لكنه لم يكن صحيحا بحسب خبير تحكيمي.

وبعد عرضية للبرازيلي مارسيلو وصلت الكرة إلى مواطنه كاسيميرو الذي مررها برأسه إلى مواطنه الآخر إيدير ميليتاو الذي مررها بدوره إلى بنزيمة الذي روضها برأسه وسجل هدفا من بين الأجمل هذا الأسبوع.

لكن بحسب الخبير التحكيمي الإسباني أوليفر أندوخار، فإن الهدف غير صحيح، وكان على الحكم الهولندي داني ماكيلي أن يلغيه لأن "كاسيميرو ارتكب خطأ على الإسباني سيزار أزبيليكويتا (ظهير تشلسي) قبل أن يمرر الكرة لميليتاو، وبالتالي الهدف غير شرعي".

واللافت أن حكم تقنية الفيديو لم يتدخل أو ينبه الحكم لأي خطأ ارتكب في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأصبحت فرصة تشلسي أكبر في التأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية، حيث يحتاج إلى التعادل السلبي فقط في مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى النهائي، في حين يحتاج الريال للفوز بأي نتيجة على تشلسي في عقر داره إيابا أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 ليتأهل إلى النهائي.

المصدر : ماركا

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