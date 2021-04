شاهد أهداف صلاح الـ20 في البريميرليغ.. ليفربول يحتفي بالرقم القياسي الجديد للملك المصري

احتفى نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعدما أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم بتاريخ النادي، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر مقطع فيديو لأهداف صلاح الـ20 في الموسم الحالي التي أحرزها في البريميرليغ حتى الآن، معلقا عليه "الملك المصري.. شاهد جميع أهداف محمد صلاح هذا الموسم في الدوري الممتاز، 20 هدفا وننتظر المزيد".

ومدح الحساب الرسمي للبريميرليغ النجم المصري، معلقا على فيديو أهدافه الذي نشره النادي قائلا عن صلاح إنه "الهدية التي تستمر في العطاء".

The gift that keeps on giving 😍#FPL

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 27, 2021