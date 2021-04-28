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شاهد أهداف صلاح الـ20 في البريميرليغ.. ليفربول يحتفي بالرقم القياسي الجديد للملك المصري

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى ريال مدريد (غيتي)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى ريال مدريد (غيتي)
28/4/2021

احتفى نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعدما أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم بتاريخ النادي، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر مقطع فيديو لأهداف صلاح الـ20 في الموسم الحالي التي أحرزها في البريميرليغ حتى الآن، معلقا عليه "الملك المصري.. شاهد جميع أهداف محمد صلاح هذا الموسم في الدوري الممتاز، 20 هدفا وننتظر المزيد".

ومدح الحساب الرسمي للبريميرليغ النجم المصري، معلقا على فيديو أهدافه الذي نشره النادي قائلا عن صلاح إنه "الهدية التي تستمر في العطاء".

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين (21)، مع تبقي 5 جولات لنهاية الموسم الحالي.

 

المصدر : وكالة سند

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