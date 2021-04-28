البث الحي
كرة قدم

شاهد.. تشلسي يحرج ريال مدريد في عقر داره ويعزز حظوظه بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

بوليسيتش يراوغ كورتوا قبل تسجيل هدف تشلسي (غيتي)
بوليسيتش يراوغ كورتوا قبل تسجيل هدف تشلسي (غيتي)
27/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202112:11 AM (مكة المكرمة)

أحرج تشلسي الإنجليزي مضيفه ريال مدريد الإسباني بتعادله الثمين 1-1 معه اليوم الثلاثاء بعقر داره في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، قدم تشلسي عرضا قويا على مدار الشوطين وأهدر الفريق فرصة التقدم بأكثر من هدف في الشوط الأول، ليكتفي بالتعادل مع الريال الذي تحسن مستواه بعد تسجيل هدف التعادل في وسط الشوط الأول لكنه فشل في تحقيق الفوز.

وأصبحت فرصة تشلسي أكبر في التأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية حيث يحتاج إلى التعادل السلبي فقط في مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى النهائي، في حين يحتاج الريال للفوز بأي نتيجة على تشلسي في عقر داره إيابا أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 ليتأهل إلى النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر تشلسي بهز الشباك عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14.

ورد الريال بهدف التعادل عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 29.

وكتب بوليسيتش بهذا الهدف اسمه في تاريخ البطولة حيث أصبح أول لاعب أميركي يحرز هدفا في المربع الذهبي لدوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحة تشلسي.

ولم يعرف تشلسي طعم الخسارة أمام الريال في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما بالبطولات الأوروبية، وكان آخرها في كأس السوبر الأوروبي عام 1998، كما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم أمام الريال بالبطولات الأوروبية من خلال التعادل اليوم.

والتقى الفريقان في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1970-1971، وتعادلا 1-1 ثم أعيدت المباراة بعد 3 أيام ليفوز تشلسي 2-1 ويتوج باللقب.

وفي بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 1998، فاز تشلسي 1-صفر وتوج باللقب.

وسجل تشلسي طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتطلع توخيل لبلوغ النهائي الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعدما حقق هذا الإنجاز في الموسم الماضي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحافظ توخيل على سجله خاليا من الهزائم في مواجهة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، حيث كانت مباراة اليوم هي الخامسة بين المدربين، وشهدت المباراة التعادل الرابع بينهما مقابل هزيمة واحدة لزيدان.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

بيريز يعرف شعوري تجاه دوري السوبر.. زيدان: من العبث التفكير في استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لا يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أي عقوبات على “الملكي” بسبب دوره في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل الأسبوع الماضي.

المزيد من كرة قدم

لا نزال على قيد الحياة.. زيدان: تنفست الصعداء بعد انتهاء مواجهة تشلسي

زيدان: نحن سعداء بما فعلناه في المباراة في المجمل (رويترز)

متحسرا على فرص أضاعها مهاجموه.. توخيل: كان على تشلسي حسم الأمور مبكرا في مواجهة ريال مدريد

توخيل: لدي شعور بأننا كان يجب أن نحسم الأمور في الشوط الأول وكنا ربما ننهي كل شيء في أول نصف ساعة (رويترز)

رئيس الفيفا: كأس العرب 2021 ستكون شاهد عيان على ما ستقدمه قطر في مونديال 2022

إنفانتينو أكد أن بطولة كأس العرب 2021 ستكون استثنائية (مواقع التواصل)

قرعة كأس العرب 2021.. قطر تواجه العراق والمغرب يلاقي السعودية ومصر تصطدم بالجزائر

مراسم قرعة بطولة كأس العرب في الدوحة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

روحاني يطالب الاستخبارات بكشف "المؤامرة".. ظريف يأسف لتحوّل تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" بإيران

ظريف شدد على احترامه مصالح البلاد تحت قيادة المرشد (الصحافة الإيرانية)

بايدن يشيد بتقدم "مذهل" في مكافحة كورونا.. أوضاع مؤلمة في الهند ودواء من "فايزر" قد يغير قواعد اللعبة

محارق الجثث في الهند باتت غير قادرة على استيعاب جثث ضحايا الفيروس (رويترز)