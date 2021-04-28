تمساح يقتحم الملعب أثناء تدريب فريق بالدوري الأميركي

لا تقتصر إصابات لاعبي كرة القدم على الاحتكاكات العنيفة داخل أرض الملعب، بل قد يكون الاعتناء بالأطفال في البيت أو اللعب بالبلايستيشن أو صيد الأسماك سببا في الغياب عن الملاعب مدة طويلة.
في واقعة غريبة اقتحم تمساح الملعب أثناء تدريب فريق تورونتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لنادي تورونتو على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية ملعب التدريبات، وكان يحاول أحد العاملين في الملعب إخراجه من المكان.
Guy didn't get the memo about closed training 🐊
Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di
— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
وبدت على بعض اللاعبين السعادة والاستغراب، فيما ظهرت على آخرين علامات الخوف والصدمة من ظهور التمساح وتحركاته، والذي بقي لفترة قصيرة يمشي في الملعب رافضا الخروج منه، وعلى مسافة قريبة من اللاعبين.
Understand the challenge // Control the narrative.#TFCLive | #SCCL21 pic.twitter.com/dlBmITlVIg
— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
وتفاعل مغردون من مختلف أنحاء العالم مع الفيديو المتداول، والذين اتفق معظمهم على أنها لقطة طريفة تزيد متعة مشاهدة كرة القدم، ورأى آخرون أن التمساح أحب مشاركة اللاعبين في التدريبات.
وقال أحد المغردين "عندما تصبح كرة القدم أكثر إثارة للاهتمام هكذا.. انضمام التمساح إلى التدريب"، فيما علقت مغردة على ردود أفعال اللاعبين قائلة "ردود الفعل الحقيقية هذه لا تقدر بثمن".
Ok, I did grow up in Florida but this is embarrassing. Lol it’s not even that big and it’s not near water.
Pretty funny though. https://t.co/SeKu3K8IuT
— Stephen (@StphnFCB) April 27, 2021
These candid reactions are priceless https://t.co/UusSjKnX4c
— Sara Ramírez (@saradramirez) April 27, 2021
I have watched this far too many times 😂 https://t.co/utbqI0M8gG
— Kathleen Maloney (@kathleenproperT) April 28, 2021
Toronto FC estaba entrenando en Florida y un espectador se coló en el campo para jugar con ellos a la pelota. ⚽️🐊
No hay ni un solo jugador que se acerque a menos de 30 metros del animal 😂😂 https://t.co/YaCkhly9E1
— Diego Gª Argota (@DiegoGArgota21) April 27, 2021