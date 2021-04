تمساح يقتحم الملعب أثناء تدريب فريق بالدوري الأميركي

في واقعة غريبة اقتحم تمساح الملعب أثناء تدريب فريق تورونتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورونتو على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية ملعب التدريبات، وكان يحاول أحد العاملين في الملعب إخراجه من المكان.

Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di

وبدت على بعض اللاعبين السعادة والاستغراب، فيما ظهرت على آخرين علامات الخوف والصدمة من ظهور التمساح وتحركاته، والذي بقي لفترة قصيرة يمشي في الملعب رافضا الخروج منه، وعلى مسافة قريبة من اللاعبين.

وتفاعل مغردون من مختلف أنحاء العالم مع الفيديو المتداول، والذين اتفق معظمهم على أنها لقطة طريفة تزيد متعة مشاهدة كرة القدم، ورأى آخرون أن التمساح أحب مشاركة اللاعبين في التدريبات.

وقال أحد المغردين "عندما تصبح كرة القدم أكثر إثارة للاهتمام هكذا.. انضمام التمساح إلى التدريب"، فيما علقت مغردة على ردود أفعال اللاعبين قائلة "ردود الفعل الحقيقية هذه لا تقدر بثمن".

Ok, I did grow up in Florida but this is embarrassing. Lol it’s not even that big and it’s not near water.

Pretty funny though. https://t.co/SeKu3K8IuT

— Stephen (@StphnFCB) April 27, 2021