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تمساح يقتحم الملعب أثناء تدريب فريق بالدوري الأميركي

التمساح يتجول في الملعب واللاعبون يترقبون (مواقع التواصل)
التمساح يتجول في الملعب واللاعبون يترقبون (مواقع التواصل)
28/4/2021

في واقعة غريبة اقتحم تمساح الملعب أثناء تدريب فريق تورونتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورونتو على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه رد فعل اللاعبين بعد رؤية التمساح وهو يمشي على أرضية ملعب التدريبات، وكان يحاول أحد العاملين في الملعب إخراجه من المكان.

وبدت على بعض اللاعبين السعادة والاستغراب، فيما ظهرت على آخرين علامات الخوف والصدمة من ظهور التمساح وتحركاته، والذي بقي لفترة قصيرة يمشي في الملعب رافضا الخروج منه، وعلى مسافة قريبة من اللاعبين.

وتفاعل مغردون من مختلف أنحاء العالم مع الفيديو المتداول، والذين اتفق معظمهم على أنها لقطة طريفة تزيد متعة مشاهدة كرة القدم، ورأى آخرون أن التمساح أحب مشاركة اللاعبين في التدريبات.

وقال أحد المغردين "عندما تصبح كرة القدم أكثر إثارة للاهتمام هكذا.. انضمام التمساح إلى التدريب"، فيما علقت مغردة على ردود أفعال اللاعبين قائلة "ردود الفعل الحقيقية هذه لا تقدر بثمن".

 

المصدر : وكالة سند

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