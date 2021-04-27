وصفه بأفضل مدرب في العالم.. بوتشيتينو يواجه غوارديولا بذكريات ربع نهائي دوري الأبطال في 2019

قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن جوسيب غوارديولا نظيره في مانشستر سيتي أفضل مدرب في العالم مع استعداد الاثنين لتجديد المنافسة بينهما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

والتقى المدربان من قبل سواء في الملعب أو خارج الخطوط، إذ تقابل الاثنان أثناء لعبهما مع الغريمين برشلونة وإسبانيول قبل أن يمضي كل منهما لتولي تدريب فريقه.

كما تنافسا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 5 سنوات قضاها بوتشيتينو مدربا لتوتنهام وقاده فيها إلى نهائي دوري الأبطال عام 2019.

وبقيادة بوتشيتينو أطاح توتنهام في طريقه إلى النهائي مان سيتي تحت قيادة غوارديولا من ربع النهائي.

وأبلغ بوتشيتينو -الذي حل محل توماس توخيل في قيادة باريس سان جيرمان منتصف الموسم الحالي- وسائل إعلام بريطانية "في نظري هو أفضل مدرب، أنا معجب به وأعتقد أنه يقوم بمهمة رائعة، إنه مدرب رائع ويفكر دائما في إستراتيجيات مختلفة. أحب أن أتحداه وأن أتحدى الفرق التي يدربها".

وقال بوتشيتينو إن خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ستعطيه حافزا إضافيا هذه المرة.

وتابع "نمتلك الخبرة الآن لكننا بحاجة إلى التعامل مع الأمر خطوة بخطوة. الآن علينا الفوز على مانشستر سيتي وهذا سيكون في منتهى الصعوبة".