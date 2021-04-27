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أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.. ناغلزمان مدربا لبايرن ميونخ

ناغلزمان (يمين) يصافح فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي (رويترز)
ناغلزمان (يمين) يصافح فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي (رويترز)
27/4/2021

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا اليوم الثلاثاء أنه تعاقد مع يوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ ليتولى المدرب الواعد القيادة من الموسم المقبل خلفا لهانز فليك لمدة 5 سنوات.

وأصبح ناغلزمان ملك الأرقام القياسية؛ فبعد أن كان أصغر مدرب في الدوري الألماني والأدوار المتقدمة لدوري أبطال أوروبا، أصبح أيضا أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم، حسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وينتهي عقد ناغلزمان مع لايبزيغ في 2023، وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيدفع أكثر من 20 مليون يورو (24.13 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي.

وتولى ناغلزمان (33 عاما) تدريب لايبزيغ -صاحب المركز الثاني بالدوري الألماني- في 2019، وقاده إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وسيترك فليك بايرن في نهاية الموسم الحالي برغبة شخصية رغم امتداد عقده حتى 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ أوليفر مينتسلاف إن المبلغ الذي دفعه بايرن للتعاقد مع ناغلزمان "ضخم جدا".

وأبلغ ناغلزمان مؤتمرا صحفيا افتراضيا أنه "بالأمس أنهى الناديان تفاصيل التعاقد، وأنا سعيد بما حدث".

وأضاف أنه "في الأسابيع المقبلة لن أتحدث عن الأمر مجددا. لا زلت موظفا في لايبزيغ وتتبقى لي 5 مباريات، ونريد إنهاء الدوري في المركز الثاني والفوز بكأس ألمانيا".

ورفض التعليق على قيمة الانتقال، قائلا إنه ليس من وضعه في العقد.

وكان يُنظر إلى ناغلزمان -عاشق الكرة الهجومية والضغط الشديد والتحولات السريعة، الذي أصبح أصغر مدرب في الدوري الألماني حين تسلم قيادة هوفنهايم قبل 5 سنوات- على أنه هدف مستقبلي لبايرن.

وقال رئيس البايرن هربرت هاينر "يمثل يوليان ناغلزمان جيلا جديدا من المدربين، ورغم صغر سنه فإنه خاض مسيرة مبهرة بالفعل، ونحن مقتنعون بأنه سيواصل نجاحات الأعوام الماضية".

وقاد ناغلزمان لايبزيغ لتحقيق المركز الثالث بالدوري الألماني في موسمه الأول، كما تأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، ولا يزال يملك فريقه فرصة في التتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم، إذ يبتعد بـ7 نقاط خلف بايرن، مع تبقي 3 مباريات".

لكن سقف التوقعات سيكون مرتفعا بعد أن توج فليك بكل الألقاب المتاحة في موسم 2019-2020، ويبدو في طريقه لمغادرة منصبه مع تحقيق اللقب التاسع على التوالي لبايرن في الدوري.

ودخل فليك في خلافات مع المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش بسبب سياسة التعاقدات، والفشل في ضم لاعبين أرادهم المدرب ضمن تشكيلته.

وقال فليك -الذي تسلم القيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019- في بيان "بالنسبة لي ما حدث في العامين الماضيين لا ينسى".

وأضاف "كانت فترة مذهلة ولا يمكن النجاح سوى بالتكاتف سويا، والمدرب لا يساوي شيئا من دون الفريق، وكنت محظوظا بتدريب لاعبين رائعين في ميونخ".

ويبدو فليك أقوى مرشح لخلافة يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا، بعد بطولة أوروبا في يونيو/حزيران المقبل، وهو ما شجعه على الرحيل عن بايرن، بعد نجاحه التاريخي مع الفريق البافاري.

المصدر : رويترز + ماركا

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