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قرعة كأس العرب 2021.. قطر تواجه العراق والمغرب يلاقي السعودية ومصر تصطدم بالجزائر

مراسم قرعة بطولة كأس العرب في الدوحة (مواقع التواصل)
مراسم قرعة بطولة كأس العرب في الدوحة (مواقع التواصل)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202111:31 PM (مكة المكرمة)

أسفرت قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء عن 4 مجموعات قوية ومواجهات غاية في الإثارة في البطولة التي تقام لأول مرة في شكلها الجديد تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

واعتمد "فيفا" كأس العرب لتقام بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

ولا تغيب الإثارة عن المجموعات الأربع، حيث تضم المجموعة الرابعة الجزائر بطلة أفريقيا، ومصر صاحبة الرقم القياسي للفوز بكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب المنتخب الفائز من لبنان وجيبوتي، وكذلك الفائز من المواجهة القوية بين ليبيا والسودان.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من منتخب فلسطين وجزر القمر.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن في التصفيات.

 

وجاءت قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة الأولى مع العراق والفائز من مباراة عُمان والصومال والفائز من مواجهة خليجية قوية تجمع البحرين والكويت.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات ستجمع المنتخبات وفقا لتصنيف الفيفا.

وتلتقي سلطنة عمان مع الصومال، ولبنان مع جيبوتي، والأردن مع جنوب السودان، وموريتانيا مع اليمن، ومنتخب فلسطين مع جزر القمر التي حققت المفاجأة وتأهلت إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

وستشهد التصفيات مواجهتين قويتين تجمع الأولى البحرين مع الكويت، والأخرى السودان مع ليبيا.

وانطلقت بطولة كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012، وتوج العراق باللقب 4 مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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