قرعة كأس العرب 2021.. قطر تواجه العراق والمغرب يلاقي السعودية ومصر تصطدم بالجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المواجهات المباشرة المؤهلة لبطولة كأس العرب قطر 2021، وذلك قبل يوم من استضافة الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة.
أسفرت قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء عن 4 مجموعات قوية ومواجهات غاية في الإثارة في البطولة التي تقام لأول مرة في شكلها الجديد تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).
واعتمد "فيفا" كأس العرب لتقام بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
🎙️ جياني إنفانتينو: ستكون هذه النسخة الأجمل من بطولة كأس العرب
📺 تابع وقائع القرعة مباشرة الآن على القناة الإخبارية @beINSPORTS_news #كأس_العرب | #قطر2022 #beIN_FIFAArabCup | #FIFAArabCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/I3bcjsYLjv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2021
ولا تغيب الإثارة عن المجموعات الأربع، حيث تضم المجموعة الرابعة الجزائر بطلة أفريقيا، ومصر صاحبة الرقم القياسي للفوز بكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب المنتخب الفائز من لبنان وجيبوتي، وكذلك الفائز من المواجهة القوية بين ليبيا والسودان.
#مجلس_قناة_الكاس| أسامة طلال مدير منتخب الأردن: #كأس_العرب #قطر2021 ستكون على مستوى عالمي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/fiP9A8sKq0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2021
وسيلتقي المنتخب المغربي مع السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من منتخب فلسطين وجزر القمر.
#مجلس_قناة_الكاس| هيرفي رينارد مدرب السعودية: البطولة ستكون قوية جدا.. #كأس_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/KwIWhM8JF1
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2021
#مجلس_قناة_الكاس| حسين عموته مدرب منتخب المغرب للمحليين: محظوظون بالمشاركة في هذه البطولة على ملاعب المونديال.. #كأس_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Tgmjv74zXi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2021
وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن في التصفيات.
فيديو| تعليق نواف التمياط على حظوظ #السعودية في #كأس_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/nEEStkOI3u
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2021
وجاءت قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة الأولى مع العراق والفائز من مباراة عُمان والصومال والفائز من مواجهة خليجية قوية تجمع البحرين والكويت.
وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات ستجمع المنتخبات وفقا لتصنيف الفيفا.
نجوم الكرة العربية يؤكدون على أهمية كأس العرب FIFA قطر 2021™#كأس_العرب#FIFAArabCup | #beIN_FIFAArabCup pic.twitter.com/HTA3uubCpV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2021
وتلتقي سلطنة عمان مع الصومال، ولبنان مع جيبوتي، والأردن مع جنوب السودان، وموريتانيا مع اليمن، ومنتخب فلسطين مع جزر القمر التي حققت المفاجأة وتأهلت إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.
وستشهد التصفيات مواجهتين قويتين تجمع الأولى البحرين مع الكويت، والأخرى السودان مع ليبيا.
وانطلقت بطولة كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012، وتوج العراق باللقب 4 مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.