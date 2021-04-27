شاهد- شبح وغير مؤثر.. الإعلام الإيطالي يشن هجوما ضاريا على رونالدو

يبدو أن مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يقلق جماهير فريق "السيدة العجوز" خاصة أنه يصوم عن التهديف منذ مباريات عدة.

فـ"صاروخ ماديرا" لم يسجل في آخر 3 مباريات، إذ إن آخر مرة هزّ فيها الشباك كانت أمام نابولي في 7 أبريل/نيسان، ومنذ ذلك الوقت والمشاعر السلبية لا تفارقه، ويعاني أسوأ مرحلة من تعثر التسجيل منذ قدومه إلى إيطاليا صيف 2018.

وأطول سلسلة من غيابه عن التسجيل كانت عندما أصيب وابتعد عن الملاعب 6 مباريات.

وهاجمت الصحف الإيطالية بضرواة النجم البرتغالي، فكتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" (Corriere della Sera) أن "الفريق مفكك، وبلا أسلوب، وفاقد للروح، وكريستيانو مثل شبح على أرض الملعب، وكأنه غير مهتم بالمباراة تقريبا".

لكن القلق من مستوى كريستيانو يتجاوز مجرد خبر في صحيفة واحدة، فصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) سألت "كريستيانو، هل أنت هناك؟".

ففي الدقيقة 84 من التعادل 1-1 أمام فيورنتينا أول أمس الأحد، لم يستفد البرتغالي من تمريرة عرضية من ديان كولوسيفسكي كان من الممكن أن تحسم الفوز في مواجهة فيورنتينا، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومرة أخرى، لم يظهر "صاروخ ماديرا" مع يوفنتوس، وغادر فلورنسا دون حتى أن يسدد على المرمى.

كما كتب موقع "توتو سبورت" (Tuttosport) "قد يكون مستقبل رونالدو موضع شك إذا غاب يوفنتوس عن دوري أبطال أوروبا".

"إذا لم يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا، فلن يتمكن يوفنتوس من تغطية راتبه وربما سيبحث عن تحدّ آخر في مانشستر (مانشستر يونايتد) أو في باريس (سان جيرمان)".

من جانبه، دافع المدرب أندريا بيرلو مجددًا عن "سي آر 7".

وقال بيرلو "لا أعتقد أن رونالدو كان سيئًا، كانت لديه بعض الفرص، وبوجه عام، لم يكن أداؤه سيئًا. كان على الفريق كله أن يهاجم أكثر، ورأينا شيئا من ذلك في الشوط الثاني".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع بـ66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان الذي يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو.