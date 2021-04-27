شاهد- في حادثة غير مسبوقة بالبريميرليغ.. حكم مباراة ليستر وبالاس يوقف المباراة ليسمح لفوفانا بالإفطار

في حادثة غير مسبوقة، اتفق فريقا ليستر سيتي وكريستال بالاس مع حكم مباراتهما غراهام سكوت، على إيقاف اللعب ليتمكن المدافع الفرنسي ويلسي فوفانا من كسر صيامه.

وشكر فوفانا -في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر- كلا من البريميرليغ، ونادي بالاس، وحارس الأخير، الإسباني فيسينتي غوياتا، والزملاء في الفريق "للسماح لي بكسر صيامي.. هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo — LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021

يذكر أن حارس كريستال بالاس غوياتا تأخر في تنفيذ ركلة المرمى من أجل منح فوفانا الوقت الكافي للإفطار.

وأوقف الحكم سكوت، اللقاء في الدقيقة الـ34 من الشوط الأول، عند انطلاق أذان المغرب، حتى يتسنى لفوفانا شرب الماء والعصير.

حكم مباراة كريستال بالاس و ليستر سيتي يوقف المباراة ليكسر فوفانا صيامه ❤️

pic.twitter.com/f5q7geRAJ5 — J O E (@ahmed_ussef) April 26, 2021

وتواجه الفريقان في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وكان براندن رودجرز مدرب ليستر، استبدل فوفانا في الدقيقة الـ60 من المباراة السابقة أمام وست بورميتش ألبيون والتي انتهت بفوز "الثعالب" بثلاثية نظيفة.

وقال رودجرز -في تصريحات عقب المباراة- "قررت استبداله لأنه لم يأكل طوال اليوم، لأننا حاليا في شهر رمضان. إنه أمر مثير للإعجاب إذا نظرنا لأدائه أيضا نهاية الأسبوع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد لعب دون أن يأكل أو يشرب طوال اليوم".

وتابع الإشادة بالمدافع الذي يبلغ عمره 20 عاما، "إنه يجد قوة مذهلة للعب بشكل مستمر والتدريب خلال شهر رمضان. إنه موهبة خاصة ولاعب كبير بالنسبة لنا".

وأضاف "لقد عملت مع العديد من اللاعبين الملتزمين بمعتقداتهم، وكثير منهم يستمدون قوتهم من ذلك".