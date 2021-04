شاهد- في حادثة غير مسبوقة بالبريميرليغ.. حكم مباراة ليستر وبالاس يوقف المباراة ليسمح لفوفانا بالإفطار

في حادثة غير مسبوقة، اتفق فريقا ليستر سيتي وكريستال بالاس مع حكم مباراتهما غراهام سكوت، على إيقاف اللعب ليتمكن المدافع الفرنسي ويلسي فوفانا من كسر صيامه.

وشكر فوفانا -في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر- كلا من البريميرليغ، ونادي بالاس، وحارس الأخير، الإسباني فيسينتي غوياتا، والزملاء في الفريق "للسماح لي بكسر صيامي.. هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021