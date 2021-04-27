البث الحي
كرة قدم

شاهد- في حادثة غير مسبوقة بالبريميرليغ.. حكم مباراة ليستر وبالاس يوقف المباراة ليسمح لفوفانا بالإفطار

فوفانا كسر صيامه في الدقيقة الـ34 من المباراة (مواقع التواصل)
فوفانا كسر صيامه في الدقيقة الـ34 من المباراة (مواقع التواصل)
27/4/2021

في حادثة غير مسبوقة، اتفق فريقا ليستر سيتي وكريستال بالاس مع حكم مباراتهما غراهام سكوت، على إيقاف اللعب ليتمكن المدافع الفرنسي ويلسي فوفانا من كسر صيامه.

وشكر فوفانا -في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر- كلا من  البريميرليغ، ونادي بالاس، وحارس الأخير، الإسباني فيسينتي غوياتا، والزملاء في الفريق "للسماح لي بكسر صيامي.. هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

يذكر أن حارس كريستال بالاس غوياتا تأخر في تنفيذ ركلة المرمى من أجل منح فوفانا الوقت الكافي للإفطار.

وأوقف الحكم سكوت، اللقاء في الدقيقة الـ34 من الشوط الأول، عند انطلاق أذان المغرب، حتى يتسنى لفوفانا شرب الماء والعصير.

وتواجه الفريقان في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وكان براندن رودجرز مدرب ليستر، استبدل فوفانا في الدقيقة الـ60 من المباراة السابقة أمام وست بورميتش ألبيون والتي انتهت بفوز "الثعالب" بثلاثية نظيفة.

وقال رودجرز -في تصريحات عقب المباراة- "قررت استبداله لأنه لم يأكل طوال اليوم، لأننا حاليا في شهر رمضان. إنه أمر مثير للإعجاب إذا نظرنا لأدائه أيضا نهاية الأسبوع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد لعب دون أن يأكل أو يشرب طوال اليوم".

وتابع الإشادة بالمدافع الذي يبلغ عمره 20 عاما، "إنه يجد قوة مذهلة للعب بشكل مستمر والتدريب خلال شهر رمضان. إنه موهبة خاصة ولاعب كبير بالنسبة لنا".

وأضاف "لقد عملت مع العديد من اللاعبين الملتزمين بمعتقداتهم، وكثير منهم يستمدون قوتهم من ذلك".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.. ناغلزمان مدربا لبايرن ميونخ

ناغلزمان (يمين) يصافح فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي (رويترز)

بيكيه ولابورتا ورئيس "اليويفا".. كواليس الاجتماع الثلاثي قبل دوري السوبر الأوروبي

الاجتماع الثلاثي بين خوان لابورتا (يمين) وجيرالد بيكيه (وسط) وألكسندر تشيفرين تناول مسائل مالية واقتصادية. (وكالات)

شاهد- شبح وغير مؤثر.. الإعلام الإيطالي يشن هجوما ضاريا على رونالدو

رونالدو غاب عن التسجيل في 3 مباريات متتالية (رويترز)

رونالدو وريال مدريد يسيطران عليها.. الأرقام القياسية في نصف نهائي دوري الأبطال

ريال أكثر الفرق ظهورا في نصف نهائي دوري الأبطال (رويترز)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

المغرب وإسبانيا.. لعبة شد الحبل بين المصالح والأزمات

مصالح اقتصادية كبيرة بين المغرب وإسبانيا تضبط حالات التوتر بين البلدين (الجزيرة)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟