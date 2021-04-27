البث الحي
كرة قدم

رونالدو وريال مدريد يسيطران عليها.. الأرقام القياسية في نصف نهائي دوري الأبطال

ريال أكثر الفرق ظهورا في نصف نهائي دوري الأبطال (رويترز)
ريال أكثر الفرق ظهورا في نصف نهائي دوري الأبطال (رويترز)
27/4/2021

ينطلق الليلة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد وتشلسي في ذهاب نصف نهائي البطولة.

ويسيطر "الملكي" والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرقام نصف نهائي البطولة القارية الأم.

أكثر اللاعبين مشاركة بنصف نهائي دوري الأبطال:

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد): 21 مرة
  • الإسباني تشابي ألونسو (ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ): 17 مرة
  • الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة): 16 مرة
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 15 مرة
  • الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ): 15 مرة
  • الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد): 15 مرة

أكثر الفرق مشاركة بشكل متتال في نصف نهائي أبطال أوروبا:

  • ريال مدريد (2010-2011 حتى 2017-2018): 8 مرات
  • برشلونة (2007-2008 حتى 2012-2013): 6 مرات
  • بايرن ميونخ (2011-2012 حتى 2015-2016): 5 مرات

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نصف نهائي دوري الأبطال:

  • رونالدو (مان يونايتد وريال مدريد): 13 هدفا
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي (دورتموند وبايرن): 7 أهداف
  • ميسي (برشلونة): 6 أهداف
  • الإيطالي أليساندرو ديلي بيرو (يوفننتوس): 5 أهداف
  • الفنلندي ياري ليتمانن (أياكس): 5 أهداف

أعلى النتائج المسجلة في نصف النهائي:

  • ليفربول – برشلونة (7 مايو/أيار 2019): رباعية نظيفة
  • بايرن ميونخ – ريال مدريد (29 أبريل/نيسان 2014): رباعية نظيفة
  • بايرن ميونخ – برشلونة (23 أبريل/نيسان 2013): رباعية نظيفة

أكثر الفرق ظهورا في نصف النهائي:

  • ريال مدريد: 14 مرة
  • برشلونة: 12 مرة
  • بايرن ميونخ: 12 مرة
  • تشلسي: 8 مرات
  • يوفنتوس ومان يونايتد: 7 مرات لكل فريق

أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في نصف النهائي:

  • بايرن ميونيخ: 36 هدفا
  • ريال مدريد: 35 هدفا
  • يوفنتوس: 30 هدفا
  • برشلونة: 24 هدفا
  • مانشستر يونايتد: 21 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

وصفه بأفضل مدرب في العالم.. بوتشيتينو يواجه غوارديولا بذكريات ربع نهائي دوري الأبطال في 2019

قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن جوسيب غوارديولا نظيره في مانشستر سيتي أفضل مدرب في العالم مع استعداد الاثنين لتجديد المنافسة بينهما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

المزيد من كرة قدم

أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.. ناغلزمان مدربا لبايرن ميونخ

ناغلزمان (يمين) يصافح فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي (رويترز)

بيكيه ولابورتا ورئيس "اليويفا".. كواليس الاجتماع الثلاثي قبل دوري السوبر الأوروبي

الاجتماع الثلاثي بين خوان لابورتا (يمين) وجيرالد بيكيه (وسط) وألكسندر تشيفرين تناول مسائل مالية واقتصادية. (وكالات)

شاهد- في حادثة غير مسبوقة بالبريميرليغ.. حكم مباراة ليستر وبالاس يوقف المباراة ليسمح لفوفانا بالإفطار

فوفانا كسر صيامه في الدقيقة الـ34 من المباراة (مواقع التواصل)

شاهد- شبح وغير مؤثر.. الإعلام الإيطالي يشن هجوما ضاريا على رونالدو

رونالدو غاب عن التسجيل في 3 مباريات متتالية (رويترز)
الأكثر قراءة

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

المغرب وإسبانيا.. لعبة شد الحبل بين المصالح والأزمات

مصالح اقتصادية كبيرة بين المغرب وإسبانيا تضبط حالات التوتر بين البلدين (الجزيرة)

بالأرقام.. الجزيرة نت ترصد حجم سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة

خلال شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته (شترستوك)

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟