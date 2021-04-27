رونالدو وريال مدريد يسيطران عليها.. الأرقام القياسية في نصف نهائي دوري الأبطال

ينطلق الليلة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد وتشلسي في ذهاب نصف نهائي البطولة.
ويسيطر "الملكي" والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرقام نصف نهائي البطولة القارية الأم.
أكثر اللاعبين مشاركة بنصف نهائي دوري الأبطال:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد): 21 مرة
- الإسباني تشابي ألونسو (ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ): 17 مرة
- الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة): 16 مرة
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 15 مرة
- الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ): 15 مرة
- الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد): 15 مرة
أكثر الفرق مشاركة بشكل متتال في نصف نهائي أبطال أوروبا:
- ريال مدريد (2010-2011 حتى 2017-2018): 8 مرات
- برشلونة (2007-2008 حتى 2012-2013): 6 مرات
- بايرن ميونخ (2011-2012 حتى 2015-2016): 5 مرات
أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نصف نهائي دوري الأبطال:
- رونالدو (مان يونايتد وريال مدريد): 13 هدفا
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (دورتموند وبايرن): 7 أهداف
- ميسي (برشلونة): 6 أهداف
- الإيطالي أليساندرو ديلي بيرو (يوفننتوس): 5 أهداف
- الفنلندي ياري ليتمانن (أياكس): 5 أهداف
أعلى النتائج المسجلة في نصف النهائي:
- ليفربول – برشلونة (7 مايو/أيار 2019): رباعية نظيفة
- بايرن ميونخ – ريال مدريد (29 أبريل/نيسان 2014): رباعية نظيفة
- بايرن ميونخ – برشلونة (23 أبريل/نيسان 2013): رباعية نظيفة
أكثر الفرق ظهورا في نصف النهائي:
- ريال مدريد: 14 مرة
- برشلونة: 12 مرة
- بايرن ميونخ: 12 مرة
- تشلسي: 8 مرات
- يوفنتوس ومان يونايتد: 7 مرات لكل فريق
أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في نصف النهائي:
- بايرن ميونيخ: 36 هدفا
- ريال مدريد: 35 هدفا
- يوفنتوس: 30 هدفا
- برشلونة: 24 هدفا
- مانشستر يونايتد: 21 هدفا