رونالدو وريال مدريد يسيطران عليها.. الأرقام القياسية في نصف نهائي دوري الأبطال

لا يخلو حوار في هذه الأيام، للسلوفيني ألكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من التطرق إلى دوري السوبر الأوروبي والعقوبات المحتملة على الفرق التي كانت وراء هذا المشروع.