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رئيس الفيفا: كأس العرب 2021 ستكون شاهد عيان على ما ستقدمه قطر في مونديال 2022

إنفانتينو أكد أن بطولة كأس العرب 2021 ستكون استثنائية (مواقع التواصل)
إنفانتينو أكد أن بطولة كأس العرب 2021 ستكون استثنائية (مواقع التواصل)
27/4/2021

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) ثقته في أن بطولة كأس العرب للمنتخبات -التي ستستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل- ستكون نسخة استثنائية.

وقال رئيس فيفا في كلمة على هامش قرعة بطولة كأس العرب "إنه من دواعي سروري المشاركة في هذه القرعة وحضور هذه اللحظة التاريخية".

وقال إنفانتينو "أود أن أشكر قطر على الاستضافة وإقامة قرعة البطولة في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا)، وأشكر الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس اتحاد الكرة القطري (الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني) وكل الضيوف، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وممثلي فيفا، ورئيسي الاتحادين الأفريقي والعربي أيضا، وكل ممثلي الاتحادات العربية الـ23".

وأضاف أن "النسخة المقبلة من كأس العرب ستكون مميزة، لأنها الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية".

وأضاف "ستكون البطولة شاهد عيان على ما ستكون عليه نسخة مونديال 2022، وأعتقد أن الأمور على ما يرام من حيث التحضيرات لتنظيم هذا الحدث، وقطر قامت بما عليها لاستضافة بطولة كأس العرب تحت إشراف فيفا، وأنا واثق أنها ستكون الأمثل والأجمل من كل النواحي".

واختتم رئيس الفيفا حديثه بأن "البطولة فرصة للاحتفال بالأخوة والمودة، وهذه هي الرسالة التي يمكن إرسالها للعالم كله من خلال بطولة كأس العرب، ولتكون هذه النسخة هي الإعداد الأمثل لمونديال 2022".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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