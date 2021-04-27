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بيكيه ولابورتا ورئيس "اليويفا".. كواليس الاجتماع الثلاثي قبل دوري السوبر الأوروبي

الاجتماع الثلاثي بين خوان لابورتا (يمين) وجيرالد بيكيه (وسط) وألكسندر تشيفرين تناول مسائل مالية واقتصادية. (وكالات)
الاجتماع الثلاثي بين خوان لابورتا (يمين) وجيرالد بيكيه (وسط) وألكسندر تشيفرين تناول مسائل مالية واقتصادية. (وكالات)
27/4/2021

قبل 6 أسابيع فقط، التقى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، لتناول طعام الغداء في أحد المطاعم الشهيرة في برشلونة.

ويقال إن بيكيه -صاحب نادي أندورا (يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني)- أراد مناقشة أمور تجارية ومالية مع رئيس "يويفا" (UEFA).

وفقًا لإذاعة "راك 1" (RAC1) الإسبانية، يعتقد أن قلب دفاع البرسا مهتم بآليات عمل الاتحاد الأوروبي مثل التوزيع التلفزيوني وحقوق دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى المسابقات الأخرى التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن الاثنين لم يكونا وحدهما، إذ انضم إليهما رئيس برشلونة خوان لابورتا في وقت لاحق إلى الغداء.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، كان الاجتماع وديا بين الرجال الثلاثة؛ لكن لم يكن وقتها قد كُشف عن مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي كان برشلونة بقيادة لابورتا أحد مؤسسيه وبيكيه من بين معارضيه.

وبعد إعلان المشروع المثير للجدل وفشله، يفكر تشيفرين في فرض عقوبات شديدة على الأندية المؤسسة للمشروع.

وقال تشيفرين -في وقت سابق- "على الجميع أن يتحمل تبعات ما فعلوه، ولا يمكننا التظاهر بأنه لم يحدث شيء، لا يمكنك فعل شيء من هذا القبيل".

"ما فعلوه ليس جيدا، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة ما يتعين علينا القيام به".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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