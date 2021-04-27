بعد المشادة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو.. غرامات بحق اللاعبيْن والنادييْن

عوقب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان بسبب سلوك غير رياضي بعد التحقيق في المشادة اللفظية بين الاثنين أثناء مباراة في كأس إيطاليا لكرة القدم في يناير/كانون الثاني.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن إبراهيموفيتش عوقب بغرامة قدرها 4 آلاف يورو ولوكاكو بـ3 آلاف يورو، فضلا عن تغريم ميلان ألفي يورو وتغريم إنتر 1250 يوروا.

وتبادل لاعبا مانشستر يونايتد السابقان الإهانات في أثناء مباراة في دور الثمانية بالكأس في 26 يناير/كانون الثاني، وتعين على زملاء لوكاكو إبعاده في نهاية الشوط الأول بعد أن استشاط غضبا من تعليقات إبراهيموفيتش.

وتم تغريم اللاعبين بسبب "سلوك غير رياضي للتلفظ بعبارات استفزازية"، في حين عوقب ميلان وإنتر لمسؤوليتهما عن سلوك اللاعبين.