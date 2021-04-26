مكافأة لهما على موهبتهما وإنجازاتهما.. شيرر وهنري أول المنضمين لقاعة مشاهير البريميرليغ

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن آلان شيرر (مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق) وتييري هنري (لاعب أرسنال السابق) انضما إلى قاعة مشاهير دوري الأضواء الإنجليزي.

وشيرر لاعب منتخب إنجلترا السابق هو الهداف التاريخي للدوري الممتاز برصيد 260 هدفا أحرزها على مدار 14 موسما في البطولة مع نيوكاسل وبلاكبيرن.

وهو أيضا اللاعب الوحيد الذي أحرز مئة هدف في جميع المنافسات مع ناديين مختلفين.

وفاز شيرر بالدوري الممتاز موسم 1994-1995 مع بلاكبيرن.

يقول النجم في بيان "بالنظر لمشاركة عدد من اللاعبين الرائعين بالدوري الممتاز فإنه يشرفني كثيرا الانضمام لقاعة المشاهير.. دائما كنت أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترفا. كنت أحلم بالفوز بالألقاب وارتداء القميص رقم 9. استمتعت بكل لحظة خلال مسيرتي".

وهنري لاعب منتخب فرنسا السابق هو الهداف التاريخي لأرسنال برصيد 175 أحرزها في 258 مباراة في الدوري الممتاز.

وتوج هذا النجم الفرنسي بلقب الدوري مرتين مع الفريق اللندني.

وقال هنري عن المناسبة "الانضمام في البداية مع شيرر لقاعة مشاهير الدوري الممتاز أمر في غاية الخصوصية".

ومن جانبها قالت الرابطة إن الانضمام لقاعة المشاهير مكافأة على موهبة وإنجازات هذين اللاعبين اللذين شاركا بالبطولة منذ انطلاقها عام 1992.