كأس العرب 2021.. تعرف على المباريات التي ستحسم 7 بطاقات تأهل لنهائيات البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن المواجهات المباشرة المؤهلة لبطولة كأس العرب قطر 2021، وذلك قبل يوم من استضافة الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة.

يشارك في البطولة 23 منتخبا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفا، وفق أحدث ترتيب للمنتخبات الصادر عن الفيفا في أبريل/نيسان الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة المقررة في نهاية العام الجاري.

وهذه قائمة المباريات:

عمان (الترتيب 80 عالميا) تواجه الصومال (197)

لبنان (93) تواجه جيبوتي (183)

الأردن (95) يواجه جنوب السودان (169)

البحرين (99) تواجه الكويت (148)

موريتانيا (101) تواجه اليمن (145)

فلسطين (104) تواجهة جزر القمر (131)

ليبيا (119) تواجه السودان (123).

تقرير مركز أخبار #قنوات_الكاس يسلط الضوء على كافة التفاصيل المصاحبة لبطولة #كأس_العرب 2021 في ضيافة دولة #قطر pic.twitter.com/pJHxPP28J6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 26, 2021

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة وتونس (26) والجزائر (33) والمغرب (34) ومصر (46) والسعودية (65) والعراق (68) والإمارات (73) وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة 6 من ملاعب كأس العالم "قطر 2022".

وستكون بطولة كأس العرب 2021 فرصة أمام منظمي بطولة كأس العالم 2022 للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية والمرافق المخصصة للمونديال، حيث تستضيف قطر البطولتين في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين، كما ستقام المباراة النهائية في كأس العرب يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وهو اليوم الذي سيشهد بعدها بعام تتويج بطل النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الوطن العربي.