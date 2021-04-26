قرعة كأس العرب.. تحضيرات مكثفة وفقاعة طبية وإجراءات احترازية

تكثف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، تحضيراتها مع بدء العد التنازلي لقرعة منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات كرة القدم، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وستقام مراسم القرعة في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا) غدا الثلاثاء، لمعرفة مشوار 23 منتخبا عربيا في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وسيكون الحضور خلال القرعة مقتصرا فقط على عدد محدود من المسؤولين، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وبدأ بالفعل وصول رؤساء البعثات وممثلي الوفود المشاركة في القرعة، ويدخل كل من يصل إلى مقر الإقامة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدوحة بالفقاعة الصحية، بعد إجراء مسحة كورونا وظهور نتيجتها سلبية.

ولا يسمح لأحد بالدخول إلى الفقاعة أو الخروج منها وفقا للتعليمات المشددة من جانب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) واللجنة العليا للحفاظ على سلامة الجميع.

وشهد فندق إقامة الوفود، حراكا كبيرا وتحول لخلية نحل من جانب المنظمين لإجراء المسحات واستقبال الضيوف، ويوجد بالفندق إلى جانب الوفود، ممثلو وسائل الإعلام المختلفة الذين دخلوا الفقاعة أيضا لتغطية هذا الحدث الكبير الذي يحظى باهتمام غير عادي ومختلف عن النسخ السابقة من البطولة، كون "فيفا" هو المنظم لكأس العرب، بالشراكة مع دولة قطر.

كما تحظى البطولة باهتمام عربي وعالمي كبير، كونها المرة الأولى التي تقام بمشاركة كل الدول العربية دون استثناء (23 منتخبا)، فضلا عن أنها بروفة جيدة ومميزة لمونديال قطر 2022.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن جدول المباريات ونظام البطولة الذي من المتوقع أن يجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي لفيفا الصادر في 7 الشهر الجاري خوض الأدوار التمهيدية لتتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، بينما ستلعب الفرق الـ13 المتبقية في الدور التمهيدي، وستتأهل 6 فرق إلى دور المجموعات، ليصبح المجموع 16 منتخبا.

وفي دور المجموعات ستكون هناك 4 مجموعات من 4 فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 12 منتخبا من قارة آسيا، وهي قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، والعراق، وكذلك الأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والبحرين.

بجانب 11 منتخبا من قارة أفريقيا، وهي مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وكذلك الصومال، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، وجنوب السودان.

ويتصدر المنتخب التونسي تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ثم الجزائري والمغربي والمصري، بينما يعتبر منتخب قطر الخامس في التصنيف العربي، وهو المتصدر لفرق عرب آسيا، يليه المنتخب السعودي.

يذكر أن المنتخبات العشرة حسب التصنيف الحالي لفيفا، والتي ستتأهل مباشرة لدور المجموعات بكأس العرب 2021 هي: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، وكذلك السعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.