ضابط شرطة أغضب رونالدو.. ريال مدريد متخوف من حكم مباراة تشلسي بدوري الأبطال

يستعد ريال مدريد لاستقبال نادي تشلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، وفي ظل الجدل المتواصل بسبب دوري السوبر الأوروبي -الذي يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز- اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) ضابط شرطة لإدارة مواجهة الغد.

وأعلن اتحاد الكرة الأوروبي اختيار الهولندي داني ماكيلي حكما رئيسيا للمباراة التي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن ماكيلي (38 عاما) يعمل ضابط شرطة وارتقى للتحكيم على المستوى الدولي في 2011، وسبق له أن أدار مباراة ريال مدريد وأتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، وهي المواجهة التي انتهت بفوز المدريديين 3-1، كما سبق له إدارة مباراتين لتشلسي في المنافسات الأوروبية، آخرهما التعادل مع أتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج في موسم 2017-2018.

ووفقا لموقع "إيه بي سي" (ِABC) الإسباني، يسود تخوف داخل نادي ريال مدريد من استهداف الفريق من طرف التحكيم والعمل على تعقيد مهمته في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب رقم 14 في تاريخ النادي، وذلك ردا على تورط النادي في الترويج لدوري السوبر الأوروبي الذي قوبل بمعارضة عنيفة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

