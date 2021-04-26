ضابط شرطة أغضب رونالدو.. ريال مدريد متخوف من حكم مباراة تشلسي بدوري الأبطال

يستعد ريال مدريد لاستقبال نادي تشلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، وفي ظل الجدل المتواصل بسبب دوري السوبر الأوروبي -الذي يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز- اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) ضابط شرطة لإدارة مواجهة الغد.

وأعلن اتحاد الكرة الأوروبي اختيار الهولندي داني ماكيلي حكما رئيسيا للمباراة التي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن ماكيلي (38 عاما) يعمل ضابط شرطة وارتقى للتحكيم على المستوى الدولي في 2011، وسبق له أن أدار مباراة ريال مدريد وأتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، وهي المواجهة التي انتهت بفوز المدريديين 3-1، كما سبق له إدارة مباراتين لتشلسي في المنافسات الأوروبية، آخرهما التعادل مع أتلتيكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج في موسم 2017-2018.

ووفقا لموقع "إيه بي سي" (ِABC) الإسباني، يسود تخوف داخل نادي ريال مدريد من استهداف الفريق من طرف التحكيم والعمل على تعقيد مهمته في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب رقم 14 في تاريخ النادي، وذلك ردا على تورط النادي في الترويج لدوري السوبر الأوروبي الذي قوبل بمعارضة عنيفة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

🎥 𝙇𝙄𝙑𝙀 | Watch our final training session ahead of the match against @ChelseaFC!#UCL https://t.co/eodmynw4xY — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 26, 2021

وتوالت التقارير في الأيام الماضية التي تحدثت عن استبعاد محتمل لريال مدريد من دوري الأبطال أو تعرضه لعقوبات أخرى برفقة برشلونة ويوفنتوس، باعتبارها الفرق التي لم تعلن انسحابها بشكل رسمي من دوري السوبر من بين 12 فريقا مؤسسا لهذه المسابقة.

ورفض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان التعليق على هذه التكهنات، وقال في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين "من العبث التفكير في استبعادنا من دوري الأبطال الموسم المقبل.. تردد كلام كثير، لكن كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على مباراة الغد، أما الباقي فلا شأن لنا به".

وأضاف أن "الأمر الوحيد المهم لنا هو ما يحدث على أرض الملعب، الحكم سيؤدي عمله، ونحن نفكر فقط في الأداء، لأننا إذا فكرنا في كل ما يقال فلن يكون ذلك في صالحنا، سنقاتل طوال 90 دقيقة في هذه المباراة، ولن ندخل في أي أمور أخرى".

جدل رونالدو

ويحتفظ الحكم الهولندي بذكرى سيئة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد رفض احتساب هدف للنجم السابق لريال مدريد خلال مواجهة البرتغال وصربيا في التصفيات الأوروبية لمونديال 2022 خلال مارس/آذار الماضي.

وأظهرت لقطات الإعادة حينها أن الكرة عبرت خط المرمى، ولكن الحكم لم يحتسب الهدف، علما أن تقنية فيديو التحكيم المساعد (فار) لا تطبق في تصفيات الأوروبية للمونديال.

وأعلن الحكم ماكيلي في وقت لاحق اعتذاره من مدرب المنتخب البرتغالي ولاعبيه بعد هذا الخطأ، وأكد أنه يعمل برفقة مساعديه على اتخاذ القرارات الصحيحة، وأكد أنهم غير راضين بسبب الخطأ الذي جعلهم في صدارة اهتمام وسائل الإعلام.