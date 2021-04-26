شاهد- كان قاب قوسين من أن ينهي موسمه.. خطأ "قاس" على ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة كان محظوظا بالخروج سالما من خطأ قاس في مواجهة البرسا وفياريال، والتي انتهت بفوز "الفريق الكتالوني" على "الغواصات الصفر" 2-1 في الليغا.

ففي الدقيقة 66 من المواجهة، ارتكب الإسباني مانو تريغيروس، لاعب خط وسط فياريال، خطأ على ميسي كاد أن ينهي به موسم النجم الأرجنتيني، فعاقبه الحكم بالبطاقة الحمراء مباشرة.

وكان واضحا حجم الإصابة التي تعرض لها ميسي الذي كان يتألم وبقي فترة على أرض الملعب قبل تدخل الطاقم الطبي لإسعافه، غير أن "البولغا" عاد إلى المباراة وأكملها حتى النهاية.

ورغم قساوة الخطأ، فإن الإسباني أوناي إيميري مدرب فياريال، علّق على حالة الطرد بالقول إنه "إذا انعكست اللقطة وميسي هو من تدخل على مانو، فهل سيتم طرده؟".