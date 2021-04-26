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شاهد.. أتلتيكو مدريد يخسر ويفتح الطريق أمام برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد قد يفقد الصدارة إن حقق برشلونة الفوز في مباراته المتأخرة (رويترز)
أتلتيكو مدريد قد يفقد الصدارة إن حقق برشلونة الفوز في مباراته المتأخرة (رويترز)
25/4/2021-|آخر تحديث: 26/4/202112:54 AM (مكة المكرمة)

واصل أتلتيكو مدريد إرسال هداياه لمنافسيه برشلونة وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما عاد مجددا لنزيف النقاط، بخسارته 1-2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو الأحد في المرحلة 32 من المسابقة.

بهذه النتيجة؛ اشتعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد أتلتيكو -الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم- عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن النادي الكتالوني ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، ستمنحه الصدارة في حال فوزه بها.

في المقابل، ارتفع رصيد بلباو -الذي وضع حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت طوال مبارياته الخمس الماضية بالبطولة- إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم بلباو بهدف مبكر حمل توقيع أليكس بيرينغور في الدقيقة الثامنة، لكن ستيفان سافيتش أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 77.

وحاول أتلتيكو تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن بلباو خطف النقاط الثلاث، بعدما سجل إينييغو مارتينيز، الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 86.

يذكر أن أتلتيكو حقق انتصارين فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

المصدر : وكالات

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