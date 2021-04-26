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سيميوني.. هذا الفريق يفوز بلقب الليغا

سيميوني: الفريق الذي يسيطر على توازن مشاعره بشكل أفضل يملك الفرصة الأكبر لإحراز اللقب (غيتي)
سيميوني: الفريق الذي يسيطر على توازن مشاعره بشكل أفضل يملك الفرصة الأكبر لإحراز اللقب (غيتي)
26/4/2021

5 جولات متبقية من الدوري الإسباني لكرة القدم ستحدد الفريق الفائز بلقب الليغا وسط صراع محتدم بين 4 فرق، أشعله خسارة أتلتيكو مدريد أمس من أتلتيك بلباو 1-2.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن الفريق الأقوى في الجانب الذهني سيستطيع حسم لقب الدوري.

وأوقف أتلتيكو تراجعه في السباق على اللقب بالفوز على إيبار وويسكا، لكنه ظهر بشكل متواضع أمام بلباو أغلب فترات المباراة وتأخر بهدف سجله أليكس برينغير بضربة رأس.

وأدرك ستيفان سافيتش التعادل لأتلتيكو من ركلة ركنية، لكن بلباو خطف الانتصار بضربة رأس مذهلة من إنيغو مارتينيز.

وقال سيميوني للصحفيين بعدما خسر أتلتيكو للمرة الثانية في 5 مباريات بالدوري "يسألني الناس ما هو أهم عنصر، ومن الواضح بالنسبة لي أنه الجانب الذهني".

وأضاف "لم نلعب بالطريقة التي نريدها في الشوط الأول، وكان الشوط الثاني مختلفا تماما، والفريق الذي يسيطر على توازن مشاعره بشكل أفضل سيملك الفرصة الأكبر لإحراز اللقب".

وتقدم أتلتيكو بفارق 10 نقاط في يناير/كانون الثاني مع امتلاك مباراة واحدة مؤجلة، لكن سلسلة من النتائج السلبية قلصت الفارق إلى نقطتين فقط، وسيكون بوسع برشلونة انتزاع القمة إذا تفوق على غرناطة الخميس المقبل.

ويتأخر ريال بنقطتين أيضا عن أتلتيكو، ويأتي إشبيلية على بُعد 3 نقاط في الصراع الرباعي على اللقب، لذلك فإن المنافسة تبدو الأكثر إثارة بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا.

وسيلعب أتلتيكو مع إلتشي في الجولة المقبلة قبل أن يواجه برشلونة في مباراة حاسمة، ثم يستضيف ريال سوسيداد وأوساسونا، قبل أن يواجه ريال بلد الوليد.

وقال سيميوني "لا نزال نعتمد على أنفسنا وقبل 5 جولات من النهاية.. سيتوقف الأمر على مدى القوة الذهنية ومدى الإصرار المتوفر في المباريات الخمس المتبقية".

المصدر : وكالات

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