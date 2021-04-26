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بيريز يعرف شعوري تجاه دوري السوبر.. زيدان: من العبث التفكير في استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

زيدان: الأمر الوحيد المهم لنا هو ما يحدث على أرض الملعب (رويترز)
زيدان: الأمر الوحيد المهم لنا هو ما يحدث على أرض الملعب (رويترز)
26/4/2021

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا إنه لا يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أي عقوبات على النادي الملكي بسبب دوره في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد المثير للجدل في الأسبوع الماضي.

وبعد أيام قليلة فقط من إعلان 12 ناديا أوروبيا بارزا إطلاقه، انهار المشروع وسط احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجمهور والأجهزة المشرفة على إدارة شؤون اللعبة والحكومات.

واختير فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رئيسا للدوري الأوروبي المنهار، ويبدو أنه كان أحد أهم مؤسسي البطولة التي لم يعد لها وجود تقريبا بعد انسحاب معظم الأندية التي شاركت في الإعلان عنها.

وتحدث البعض عن أن اليويفا سيفرض عقوبات على الأندية التي شاركت في الإعلان عن دوري السوبر، لكن زيدان رفض إمكانية استبعاد فريقه من المنافسة الأوروبية.

وقال زيدان -في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه تشلسي غدا الثلاثاء- إنه "من العبث التفكير في استبعادنا من دوري الأبطال
الموسم المقبل.. تردد كلام كثير لكن كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على مباراة الغد. أما الباقي فلا شأن لنا به. والكلام لا يتوقف لكن بالنسبة لي فأنا أرغب في بقاء ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم المقبل".

وأضاف المدرب الفرنسي "رئيس النادي (بيريز) يعرف شعوري الداخلي (تجاه دوري السوبر). نركز فقط على مباراة الغد".

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحكام ربما يعاملون ريال مدريد بصورة مختلفة الآن، لكن زيدان يرفض كل هذه التكهنات.

وعلق زيدان بالقول "الأمر الوحيد المهم لنا هو ما يحدث على أرض الملعب.. الحكم سيؤدي عمله ونحن نفكر فقط في الأداء.. لأننا إذا فكرنا في كل ما يقال فلن يكون ذلك في صالحنا".

وختم "سنقاتل طوال 90 دقيقة في هذه المباراة ولن ندخل في أي أمور أخرى".

وسيخوض ريال المباراة أمام الضيف اللندني محروما من جهود المدافعين المصابين سيرجيو راموس، ولوكاس فاسكيز، وفيرلان ميندي، ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي المصاب بكورونا.

وهناك أيضا أخبار طيبة للفريق تتمثل في اكتمال لياقة لاعب الوسط توني كروس، والمهاجم إيدن هازارد لاعب تشلسي السابق، واستعدادهما لخوض المواجهة.

المصدر : وكالات

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