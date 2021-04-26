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إنها كارثة.. شاهد تعليق نادال على أداء ريال مدريد في الدوري الإسباني

نادال يحتفل بتتويجه أمس الأحد بلقب بطولة برشلونة للتنس (غيتي)
نادال يحتفل بتتويجه أمس الأحد بلقب بطولة برشلونة للتنس (غيتي)
26/4/2021

ربما اشتهر رافاييل نادال بالتعبير عن عواطفه داخل ملاعب التنس وسط سخونة المباريات، لكن سمع صوته أيضا عبر مكبرات الصوت خارج الملعب وهو يعبر عن إحباطه بسبب نتيجة مباراة لفريقه المفضل في كرة القدم ريال مدريد مطلع الأسبوع.

وكان اللاعب الإسباني يتدرب قبل خوض نهائي بطولة برشلونة المفتوحة التي حسم لقبها بالفوز على ستيفانوس تسيتسيباس أمس الأحد، وكان صريحا في تقييم مسيرة ريال المهتزة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

وبدا أن نادال -الذي يشجع النادي الملكي رغم أن عمه ميغيل أنخيل خاض أكثر من 200 مباراة مع الغريم برشلونة- يتحدث إلى الحكم محمد الحياني عن تعادل الريال بدون أهداف مع ريال بيتيس أول أمس السبت.

وقال الحياني لنادال "المجد لمدريد، ولكنه ليس جيدا هذا العام، تعادل بدون أهداف، ونبتعد نقطتين عن الصدارة"، وبدا اللاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى للتنس مصدوما، ورد "كارثة، إنها كارثة".

وأضاف نادال يائسا "انتهى الدوري".

وقال الحكم السويدي "مدريد يحتاج إلى هدافين، يحتاج إلى مهاجم"، وتنهد نادال مجيبا "ضمن أشياء أخرى".

وبتعادل ريال مع بيتيس يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، كما يملك برشلونة صاحب المركز الثالث 71 نقطة، لكن تتبقى له مباراة.

ولم يتأثر نادال بتعثر ريال، وأنقذ نقطة حسم للمباراة، قبل أن يتوج بلقب برشلونة المفتوحة للمرة الـ12 بفوزه 6-4 و6-7 و7-5 على منافسه اليوناني.

وبلا شك يأمل فريق المدرب زين الدين زيدان في الحصول على إلهام من كفاح نادال للفوز بلقب الدوري الإسباني.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

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