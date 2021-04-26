إبراهيموفيتش مهدد بالإيقاف 3 سنوات بسبب شركة مراهنات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الاثنين إنه قام بتعيين مفتش نزاهة وانضباط للتحقيق في "مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات" مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكرت الصحافة السويدية في وقت سابق من الشهر الحالي أن إبراهيموفيتش (39 عاما) شريك في شركة "بتهارد" التي تعمل معه منذ 2018.

وتحظر لوائح النزاهة بالاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) على اللاعبين أن تكون لهم مصالح في كيانات أو شركات "تروج أو تتوسط أو تنظم أو تجري المراهنات أو القمار أو اليانصيب أو المعاملات المماثلة المرتبطة بمباريات وبطولات كرة القدم".

واعتزل إبراهيموفيتش دوليا بعد بطولة أوروبا 2016؛ لكنه عاد إلى المنتخب السويدي خلال تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وإذا ثبت اتهام إبراهيموفيتش سيكون على مهاجم ميلان دفع غرامة 100 ألف فرنك سويسري (نحو 109 آلاف دولار) مع إمكانية إيقافه عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم حتى 3 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، مدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لمدة موسم واحد، وهو ما يعني استمراره مع النادي الإيطالي بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.